只租不賣嘉惠租屋鄉親 宜蘭坤門安居社會住宅開工

▲宜蘭坤門安居社會住宅開工動土。

【記者 林明益／宜蘭 報導】「宜蘭市坤門安居社會住宅」今(8)日開工，將興建四棟地上十三層、地下三層建築，預計完工後可提供417戶社會住宅。宜蘭縣代理縣長林茂盛出席表示，本案座落於宜蘭市精華區，鄰近百貨、車站、市場、學校及醫療資源，具備完善生活機能與便捷交通。面對物價高漲時代，縣府將持續以社宅興建及推動包租代管雙軌並進，實現居住正義，讓縣民可以安心入住、開心成家。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛致詞希望實現居住正義，安心入住快樂成家。

自2016年政府持續推動社會住宅以來，宜蘭社會住宅包租代管從109年的100戶增加至今超過1,000戶，5年之內成長十倍。在興建社會住宅部分，國家住宅及都市更新中心目前在宜蘭縣規劃了3處社會住宅：第1處「羅東倉前安居」於112年底開工，第2處「宜蘭市坤門安居社會住宅」今日開工，未來第3處「宜蘭市大福好室社會住宅」正進行先期規劃中。

▲左起議長勝德、立委陳俊宇、代理縣長林茂盛等來賓開工儀式留影。

林代理縣長感謝內政部與國家住都中心的全力協助，也肯定縣府地政、建設、文化等局處團隊的通力合作，讓坤門安居社會住宅順利啟動。社會住宅的推動，不僅提供安心友善的居住空間，更希望減輕縣民租金負擔，透過增加年輕族群、弱勢家庭與租屋族的居住選擇，進一步落實居住權益。期盼本案於動地方繁榮與生活品質全面提升，讓宜蘭縣成為一個宜居、永續、慢活的幸福城市。(照片記者林明益翻攝)