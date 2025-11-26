一波波冷空氣影響，體感可說是越來越冷，尤其在日夜溫差大的日子裡，更是考驗身體耐受力的關鍵時刻。千萬別以為只要「穿得厚」就沒問題，胸腔暨重症專科醫師黃軒特別提醒，冬天真正守護你的不只外套，還得靠3個不起眼的「天冷保暖王」，才能讓你在冷氣團的攻勢下安穩過冬，不讓感冒或突發心肌梗塞有機可趁！（編輯推薦： 天冷猝死「十大致命危險行為」！這樣睡覺保暖反而招喚死神 ）心臟最艱困的時節！氣溫下降，心肌梗塞猝死風險就升高

冬天不只讓人手腳冰冷，對心臟而言，簡直是年度最艱困的季節。黃軒醫師在臉書貼文指出，多項國際研究已證實，心肌梗塞與心臟猝死的風險在冬季達到高峰。

廣告 廣告

一項瑞典研究分析28.3萬名冠心病患者數據發現，氣溫每下降10度，心肌梗塞風險就飆升7%。英國研究也是警，每日平均氣溫只要降低1度，心梗死亡風險就跟著提高2%。

為什麼冷空氣殺傷力這麼大？因為「著涼」往往是壓垮心臟的最後一根稻草。黃軒醫師解釋，低溫會導致血管瞬間收縮、血壓飆升；刺骨的冷風更會刺激交感神經，使心跳加速。若本身已有血管硬化問題，血管一縮、冠狀動脈發生痙攣；再加上冬天常見的感冒病毒肆虐，當身體與病菌開戰時，心臟負荷大增。一旦心肌耗氧量過高卻供血不及，就可能引發嚴重心律失常，甚至導致猝死。（編輯推薦： 沒暖氣越睡越冷？6招省電升溫「被窩保暖術」一躺下就暖呼呼！ ）

保暖攻略！外套不是萬能，必備3大保暖天王一次看

想保護心臟，光穿上厚外套還不算完成任務。黃軒醫師強調，人體有3個最怕冷的部位，分別是脖子、頭、腳，這三處可說是熱能流失的「破口」，要是這三個重點區域沒顧好，不僅心血管風險上升，全身大小毛病也會接踵而來，因此「圍巾＋帽子＋襪子」才是真正的抗寒神隊友！

1. 頸部保暖：神經血管聚集地，一條圍巾防感冒又防落枕

脖子可說是人體的「交通樞紐」，本身缺乏脂肪保護，卻密集分布著神經、血管與通往頭部的經絡，氣管也位於前方。

中西醫師喬聖琳指出，氣管敏感族群只要戴上絲巾或圍巾，就能明顯感受保護效果。中醫師吳國斌也說，頸背部若不慎「吹到風」，寒氣會導致氣血凝滯。就像睡覺時身體躲在被窩暖呼呼，唯獨脖子露在外面，隔天醒來往往痛到落枕、轉頭都難。

👇

2. 頭部保暖：平衡腦部能量分配，戴帽防中風、穩血壓

寒流來襲時最該小心腦中風突襲！天冷時血液循環比平時差，身體為了維持重要器官運作，心臟工作量大增，且低氣溫引起血管收縮、造成血壓上升，而高血壓正是引發腦栓塞及腦出血的一大危險因子。

我們的身體會有一部分熱能是從頭部發散出去，戴上帽子或頭巾，能有效減少頭部熱能散失，讓體內能量分配更平均，不僅有溫暖身體、避免手腳冷冰冰的效果，更有利防止血壓失控飆高。

3.足部保暖：腳暖全身暖！選對襪子提升循環防抽筋

曾有案例是在寒流夜洗澡後，赤腳踩在冰冷磁磚上，竟瞬間引發頭痛、無力，最後診斷為腦中風！這也凸顯「腳部保暖」的重要性。中醫師李琪指出，「腳暖，全身就暖」，足部保暖能減少血管劇烈收縮，提升下半身循環，改善腳麻、抽筋與痠痛。

建議選擇防潮保暖的「羊毛襪」，且最好是「高筒」款式，因為腳踝與小腿分布著重要穴位。記得襪子濕了要立刻更換，搭配睡前泡腳，更能能提升保暖效果喔！

預防猝死最後防線！從起床到洗澡的5大保命細節

最後，為了預防冬天猝死，黃軒醫師進一步列出5大生活細節，呼籲大家千萬別踩雷：

起床別急著跳下床： 先在棉被裡活動四肢，暖好身再慢慢起身。

感冒別硬撐： 病毒＋寒冷是心臟最難招架的「雙重打擊」。要多留意胸悶、心律不整等症狀。

冬天更要控血壓： 睡前少穿一件外套，隔天血壓就可能差很大。

避免寒流中激烈運動： 清晨跑步會對心臟帶來巨大負擔。

洗澡先暖浴室再脫衣：熱水先開、空間暖好，再進去洗才安全。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

陳月卿1杯告別胃痛、脹氣，食道宛如新生兒！他實測7日發炎指數下降 別再捨不得丟！佔空間還有害健康的「5種日用品」你該早點斷捨離





原文引自：只穿厚外套不夠！這動作是心臟殺手，醫點名3個「保暖天王」防猝死