只聊十幾分鐘！柯文哲認總預算案該處理：柯建銘什麼都能搞定

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

為幫助民眾黨立委陳昭姿推動「代理孕母」入法，民眾黨前主席柯文哲今（2）日單獨與民進黨團總召柯建銘見面，兩人只聊了十幾分鐘，便一同步出柯建銘辦公室。柯建銘會後受訪表示，自己今天是拜託關於總預算案審查的問題。柯文哲則說，兩人是好朋友，有很多東西可以聊，並認同總預算案應該處理。

柯文哲今日中午12點50分左右前往柯建銘辦公室拜會，與柯建銘單獨見面。（方炳超攝）

柯文哲今日中午12點50分左右前往柯建銘辦公室拜會，與柯建銘單獨見面，立委陳昭姿則全程在樓下與媒體一同守候，但兩人交談不到半小時，便下樓接受媒體訪問。柯文哲表示，他今天是為了陳昭姿的法案來拜託柯總召，因為立法院的法案要過，一定要老柯同意、要柯總召幫忙，他是為了這件事情來的。

柯建銘則說，《人工生殖法》行政院有版本，今天比較重要的是，他是來拜託審查中央總預算案的問題，這點要拜託。而柯文哲也附和柯建銘說法，表示「這點要處理」。

媒體關切，剛才兩人在辦公室聊了十幾分鐘，大約都談了什麼？柯文哲提及，他跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了，他現在也沒有擔任公職，總預算案該處理還是要處理，老柯是當事人，一定有辦法的，「他是柯建銘什麼都能搞定」。柯建銘則說，聽到柯文哲講這句話，他就有信心了。

記者追問，是否有聊到高虹安，柯文哲說「有嗎？好像沒有，哪壺不開提哪壺」。此外，媒體詢也問，今天下午3點是否拜會民進黨立院黨團？柯文哲說「應該有吧」。

