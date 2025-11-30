只聊Line到團結一心 安康七年級用拚勁贏得讚賞

岳翔駒（右）雖然是替補球員，比賽後半段攻防都很有水準。（U19籃球聯盟提供）

記者陳建興／台北報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟30日在和平國小暖身球場進行U15組2A賽事，JHBL兩支勁旅正面交鋒，雖然以七年級為主體的安康國中30：44不敵錦和國中，良好的團隊氣氛讓他們保有持續競爭的本錢。

錦和派出不少八年級生，無論身材、體能都明顯佔優，開賽一波11：2為勝利奠基，一度拉開至19分差，不過比賽後半段安康逐漸適應，由身高182公分的中鋒劉承宥協助策應，且祭出全場壓迫後不再一路挨打，替補球員如岳翔駒等人表現都不錯，讓教練鍾忻宸給予學生高度評價。

「我們只有一個八年級，很明顯身材矮人一截，但我們後面打得不錯，幾位球員的一二線防守都有到位，不過畢竟還是輸球，不能太歡樂。」鍾忻宸賽後開檢討會議時還跟選手開玩笑，希望讓大家帶著正向情緒回家。

鍾忻宸認為，U19聯賽對他們是非常好的磨練，「練習跟實戰不一樣，實戰總是會緊張，而且國中生還在學習在場上判斷各種不同的訊號、解讀場上各種動機，回去才知道訓練的細節該怎麼調整。」

劉承宥（中）在人群當中卡位。（U19籃球聯盟提供）

鍾忻宸非籃球科班出身，不過他是專業體能訓練師，能帶給學生不同於傳統練習的觀念，也不像傳統球隊一板一眼，「平常練習我當然比較嚴肅，但出來打球就是希望大家多交流。因為我們都是男生嘛，彼此打打屁、互嗆一下很正常，總比盯著手機好多了，他們剛來的時候都不講話，只打Line（通訊軟體）欸！」

陣中唯一八年級劉承宥就是非典型中鋒，今天從低位進攻到帶球過半場、居中策應樣樣信手捻來，全場9分、5籃板、1阻攻，真實貢獻遠遠超過數據呈現，他賽後笑說：「這樣打實在太累了，希望下次大家可以自己處理。」

劉承宥過去在安坑國小就是主力，在隊成績不俗，還曾獲得全國小學籃球錦標賽的優秀球員獎，教練盛情邀約下加入安康，「一開始只是為了減肥才打球，這兩年籃下技巧、觀念算都有進步。」