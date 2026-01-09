只能兇不能寵的4星座男！一味溫柔小心他理所當然，立好界線才會被重視

感情中確實有一類男生，只要對他太體貼、太好說話，就容易開始鬆懈，甚至得寸進尺。不是刻意作對，而是在被包容、被讓步的過程中，慢慢失去分寸感。以星座個性來看，牡羊、獅子、雙子、射手這4個星座男，在相處時特別需要明確界線，態度一旦過於軟化，反而容易被忽視。

牡羊男、獅子男：一被寵就膨脹，對等態度才會收斂

牡羊男個性直接又衝動，習慣以自我為中心，當對方長期主動付出、照顧生活細節，牡羊男容易把這些當成理所當然，一旦對方稍微停下來，就可能出現情緒反彈。獅子男則本來就重視自尊與面子，在被過度遷就後，容易放大自己的位置，忽略伴侶感受，甚至在公開場合以自己為優先。

與這類型相處，若一味退讓，反而會讓對方誤判界線。當態度清楚、該拒絕時不退縮，他們反而會意識到分寸，對關係收起原本的強勢。

雙子男、射手男：容易試探底線，規則要說清楚

雙子男反應快、想法多，也擅長找理由，一旦對方心軟，他就可能在遲到、失約或犯錯時，用輕描淡寫的方式帶過，久了容易形成習慣。

射手男重視自由與彈性，若感覺對方事事包容，就可能不斷拉高自由空間，像是臨時改變行程，卻不覺得需要解釋。

面對這兩個星座男，關鍵在於態度是否一致。約定好的事情若反覆被放過，他們就容易認定界線可以再往後退；反之，規則清楚、態度穩定，反而能讓他們正視這段關係。

整體來看，這4個星座男並非不懂珍惜，而是較容易在被縱容時忽略對方立場。相處過程中，若缺乏界線，往往會讓關係失衡。當對方感受到清楚的態度與原則，互動反而會回到較平等的位置。

