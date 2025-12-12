只能嗷嗷叫、要會烤地瓜！中國「野人職缺」爆紅…24小時百萬人朝聖：帶薪發瘋

四川達州巴山大峽谷景區招聘「野人」。圖／翻攝自微博

不想當文明人可以去當野人？中國景區為了吸引遊客推出各種新招，其中位於四川達州的巴山大峽谷景區近日更因發布了「野人徵聘啟事」而爆紅，公告要求應徵者需全程嗷嗷叫、不能說話，還要會烤玉米與地瓜，並錄製創意影片上傳抖音報名，上線24小時立即吸引上百人私訊、破百萬瀏覽。

綜合陸媒報導，四川達州巴山大峽谷景區最近一則日新200元人民幣（約885元新台幣）的「野人徵聘啟事」在網上爆紅，只見公告要求應聘者不能說話、全程只能嗷嗷叫，平常喜歡上躥下跳，還要會燒馬鈴薯、玉米、地瓜等，並無年齡、性別限制，只希望應徵者「夠野、放得開」，入職前必須接受簡單培訓，內容涵蓋互動方式、工作流程等。

四川達州巴山大峽谷景區招聘「野人」。圖／翻攝自微博

公告說明，「野人」的上班時間為週末上午9時至下午5時，景點也會提供同一車輛接送，有意應徵者需錄製「證明自己是野人」的創意影片，發佈至抖音並帶上話題「#我在巴山大峽谷當野人」，同時標註達州文旅或景區帳號。景區工作人員表示，招聘的初衷是因為注意到許多遊客反映希望增加更多趣味互動體驗，因此策劃推出這款互動類職位，希望能讓網友親自參與，同時也能豐富景區內的「NPC」（非玩家角色）互動形式，增加趣味性。

招聘公告發布24小時內就吸引數百條報名私訊，話題瀏覽量超110萬，互動量近萬次、轉發超4萬，報名者涵蓋北京、廣東、河南、湖北及新加坡等地，不少網友紛紛留言笑道：「更讓我心動的還有遊客投餵好吃的」、「我突然有了一個想法，訓練一群會烤地瓜的猴子，派他們去這打工？一個每天200，我訓練100只，那每天2萬啊」、「帶薪發瘋，還能吃烤玉米，想去玩」、「離得太遠了，不然真的想去乾」、「這是回到了原始時代的野人遊戲啊？」



