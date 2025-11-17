只能從淘寶買？連續血糖監測給付條件嚴苛，衛福部長允諾：年底前放寬

連續血糖偵測可以了解體內血糖波動狀況，卻因價錢而讓糖友被迫上網買，衛福部長石崇良日前公開同意，年底可望納入健保。

連續血糖監測（CGM）已成為糖友重要的血糖管理工具，但台灣給付條件嚴格、申請流程也不便。衛福部長石崇良允諾，今年底前放寬健保給付規定，擴大受惠族群，並開放診所申報，讓真正有需求的糖友更容易取得。

監測血糖是糖友的重要日常。過去多半依靠「指尖採血」，也就是先刺破手指取血，再滴到試紙上測量。但這種方式不只會痛，還會留下小傷口，多數糖友一天量4～7次已是極限。

尤其單次測量只能看到某一瞬間的血糖值，無法反映全天的血糖波動。就算當下看起來正常，也無法確認多數時段的高低起伏，導致部分糖友的控糖效果一直無法達到理想目標。

CGM問世後，這些問題有了明顯改善。CGM是透過一個約50元硬幣大小的感測器，將細小的金屬軟針植入皮下組織，偵測組織液中的葡萄糖濃度，並透過無線方式把資料同步到雲端，糖友可透過手機App看數值。

換句話說，CGM監測血糖幾乎「無痛」，而且因偵測頻率最短可達每分鐘1次，一天最多能紀錄1,440筆數據，比傳統測法更能掌握全天血糖的連續變化，幫助醫療團隊釐清糖友在飲食、運動、睡眠、日常生活及藥物對血糖的影響，開立降血糖藥物時能更精準，在歐美已是糖友長期使用的血糖管理工具。

但台灣糖友在使用上卻遇到了一個困境，游能俊診所院長游能俊直言就是「費用」。

給付條件太嚴苛，許多糖友被迫自費

糖友目前必須符合以下條件，才能向健保署申請1年2次的連續血糖監測給付，包含10天的耗材及相關檢查費。除此之外，包括第二型糖尿病患者、肥胖者、糖尿病前期族群，檢測費用、感測器、耗材等都必須自費，負擔不輕。

‧ 第一型糖尿病患者（領有重大傷病證明）

‧ 新生兒糖尿病

‧ 全胰臟切除後的糖尿病

‧ 罹患第二型糖尿病或妊娠糖尿病、且需接受胰島素治療的孕婦

第一型兒少需求最高，家長喊話盼放寬

家有第一型糖尿病孩子的家屬徐鳳吟深感壓力。她說，孩子正值青春的高中時期，但現行健保給付遠遠不夠應付使用需求，她和先生只能冒險從淘寶購買價格較低的CGM，自行搭配胰島素幫浦使用，幫助孩子穩定控糖。

儘管跨境購買醫材可能伴隨品質與安全風險，但從價格面來看，國內販售的CGM感測器一組約 2,000 元不等，可使用10～14天；若從海外購買，即使再加上運費，成本仍僅約國內的6到7成，對許多家庭而言，負擔明顯較輕。

「為了讓孩子有足夠的照顧，我們付出了很大的經濟成本，希望國家能多替這些孩子想一想，」徐鳳吟日前在台灣基層糖尿病學會與糖尿病關懷基金會共同舉辦的「2025世界糖尿病日暨糖友四大議題公聽會」中，當面向衛福部長石崇良請命。

此外，台灣基層糖尿病學會常務理事徐慧君也呼籲，若病人有連續血糖監測需求，不應再被限制一定要到醫院申請，應能直接在平時就診的診所完成健保給付申報。

衛福部：擬年底前放寬、診所也能申請

石崇良表示，糖尿病的治療早已不只是靠藥物，生活習慣的調整更是關鍵。以健保制度而言，給付CGM應以「確有醫療必要」為原則，例如因先天因素造成血糖難以穩定控制的第一型糖尿病患，或因懷孕而出現的糖尿病等，因此早期給付的對象採較嚴格的限制。

不過，他也坦言，第一型糖尿病兒少在CGM的使用上確實有高度需求，應列為優先處理項目。他允諾，今年（2025）年底之前將調整健保給付規定，不只放寬適用對象，也會讓病人能在診所申請給付，提高可近性。但細節須待健保署及醫學會審議。

石崇良說，目前台灣共有3款CGM產品，2款為進口（亞培、美敦力）、1款為國產（華廣）。他認為，國外售價普遍較低，未來與廠商議價時，健保應有降價空間。至於採購政策，若健保財務許可，他支持國產產品以強化供應韌性，但實際採購仍需依健保署評估審查而定。

※本文由《康健雜誌》授權報導