只能控一台無人機就落伍了！中科院長李世強曝國防AI核心：一人操控多武器

為提升AI在國防科技領域的應用能量，國家中山科學研究院配合今年台南資訊展，在大台南會展中心舉辦「第十屆神盾盃資安競賽」、「2025國防AI應用創新競賽」及「2025國防AI應用創新論壇」等系列活動，邀集產、官、學界及青年學子共同參與。期盼透過多面向的專業交流與實作成果，進一步強化AI對軍、民科技發展的助益。

海軍官校以群控技術導入微型無人水面載具，應用多種海上場景，展現展現海上安全的新型態。（傅啟禎攝）

「2025國防AI應用創新論壇」邀請國安會諮委李育杰、數發部前部長黃彥男、華碩雲端總經理吳漢章、台灣國防產業發展協會副理事長吳明蔚及中央大學莊淑閔博士等人，共同探討AI如何重塑國防產業、未來戰場與科技生態。論壇更聚焦於機器人、算力與資訊加密等領域，描繪未來作戰場景與人類社會發展可能面貌。

針對中科院在無人武器與AI應用的最新進程，中科院院長李世強中將表示，無人武器的核心思維必須跳脫「一人一機」的傳統框架。如果一名操作手仍須全程操控一具無人武器，將無法發揮AI的真正價值。透過AI的協作與自主能力，未來應朝向「一人操作多系統」發展，既能降低人力配置，更能有效擴大武器投放效率，這正是中科院當前發展AI無人武器的最大目標。

中科院院長李世強中將強調，跳脫一人一機框架，推動AI輔助未來作戰。（傅啟禎攝）

李世強：台美合作走向「能力共構」 不再只是採購關係

至於台美軍工合作的未來方向，李世強說明，中科院與 Anduril 的合作只是眾多美方合作案之一，合作形式更聚焦於「以平台共構能力」。他強調，未來台美不僅是單純的採購關係，而是在共同平台上共同開發系統級與次系統級能力，實現真正的科技共構。

神盾盃參考五燈獎 踢館制搶70萬獎金

今年邁入第10屆的神盾盃資安競賽首度引入「霸主制度」，由去年冠軍隊伍坐鎮，接受10支晉級隊伍挑戰。主辦單位並祭出總獎金70萬元吸引全台大專院校資安好手參賽。競賽中以「微智安聯」公司設計的模擬企業網路環境為核心，進行「內部滲透」、誘導AI、數位鑑識等多項攻防技術對決。參賽者除了展現團隊合作與創新實力，也促進人才與產業鏈的交流，為國軍資通訊戰力培育更多新血。

另為鼓勵民間企業及青年投入國防科技創新，中科院同步舉辦「國防AI應用創新競賽」。在學生組方面，由海軍官校船舶機械系以「群控技術」導入微型無人水面載具（USVs），以忠誠僚機概念進行設計，透過AI降低操作人力並提升協作能力，可應用於海洋監測、搜救、災害應變及軍事偵察等任務，展現海上安全的新型態。

光效建材打造移動運算中心 民間企業切入國防新能量

社會組則聚焦AI算力帶來的能源需求議題。山青公司提出的「GOOBOX*AI 2.0」，以光效建材打造可移動的運算中心，可部署在非永久陣地，並利用光效建材於日照或微光環境中持續補電，搭配內建電池系統，提供AI決策算力所需的電力。山青公司負責人溫治宇指出，此技術不僅能服務國防，也能在照明、通訊、醫療設備等場景應用，為未來能源供應提供全新想像。

山青公司推動光效建材應用，解決AI算力能源需求，同時也能打造未來多樣化場景應用。（傅啟禎攝）

