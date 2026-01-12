只能撐到6月！藍白擬先審TPASS等預算 民進黨團批：總預算不是自助餐

台北市 / 武廷融 綜合報導

今(115)年度中央政府總預算案仍在立法院卡關，波及定期票TPASS相關預算，台北市政府預估若以剩餘款和自編預算支應，最多撐到5、6月。因引起民怨，傳出國民黨團擬挑出TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等預算先行審查，民進黨團今(12)日則痛批「總預算不是自助餐，不是想付什麼就付什麼」，黨團幹事長鍾佳濱稱在野黨把總預算當私房錢，「請問總預算是藍白的私房錢嗎？他們認定符合條件才審查，請問總預算哪一項不是跟民生息息相關？」

中央政府總預算至今尚未付委審查，影響眾多民生項目，其中不少通勤族都在使用的TPASS，恐怕最多只能撐到5、6月就會「斷炊」。而傳出國民黨團研擬優先審議TPASS通勤月票、治水預算、生育補助等新興預算項目。對此，鍾佳濱表示，總預算是人民稅金跟權益，但在野黨似乎當私房錢，「請問總預算是藍白的私房錢嗎？他們認定符合條件才審查，請問總預算哪一項不是跟民生息息相關？」

鍾佳濱痛批，如果在野黨認為項目符合急迫性才願意審查，他們不就變成太上皇？總預算是一個案，放行的委員會才能審查，預算法54條不是如此解釋，那是總預算不能如期完成審議，看有哪些項目能預先動支，是擔心預算不能一時斷炊，只要是延續性的，就可以繼續動支，而不是由在野黨先看過總預算項目。

黨團書記長陳培瑜也指出，在野黨希望通過TPASS、治水預算，但一台車壞掉不能只修輪胎，其他項目都不給錢，總預算不是自助餐，不是想付什麼就付什麼。陳培瑜提出，在野黨今天還在審查未來帳戶，一邊卡預算一邊說要照顧兒童未來，藍白應該回歸實質審查總預算，全面付委審查、全面公開監督。

