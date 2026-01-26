只能跟我愛愛！人妻勾女同事「鹹濕對話」曝 法院判決卻不同 1理由成關鍵

「女女不倫戀」算出軌嗎？台南地方法院近期出現兩極見解。示意圖／取自pixabay

到底存不存在？台南地方法院近期出現兩極見解。本月13日，一名法官才在判決書中洋洋灑灑以此概念法律上不存在為由，駁回原告求償；僅隔3天，另一名法官則堅持「配偶權」實際存在，針對一起人妻與女同事發展出的「女女婚外情」，認定已侵害丈夫權益，於16日判決小三須賠償15萬元。

同法院不同調！配偶權存廢惹議

日前台南地院有法官以上萬字論述，認為不應強以民法介入審查人民婚姻，判定配偶權不存在。然而，審理本案的法官則持相反意見，強調配偶因婚姻契約互負誠實義務，若一方行為不誠實，足以嚴重破壞婚姻信賴與家庭穩定，即屬侵害身分法益，且「不以發生性行為為限」。

人妻出軌女同事 露骨對話曝光

本案原告蔡姓男子指出，他與黃姓女子於2020年結婚並育有1子，2024年11月，他意外在妻子手機中發現與顏姓女同事的鹹濕對話，妻子隨後坦承外遇，顏女在對質時也承認此事。蔡男深受打擊，於去年2月與妻離婚，並向顏女求償80萬元。

顏女在庭上辯稱，黃女因婚姻不睦常向她訴苦，2人雖有好感但僅止於對話安慰，無肢體接觸，且黃女婚姻破裂與她無關，認為80萬元賠償過高。

只能跟我愛愛！法官認逾越朋友分際

然而，法院檢視2人LINE對話紀錄，內容極度露骨，黃女傳訊「滿腦子都是跟你愛愛的畫面，好想抱你好想親妳」、「只能愛我，只能跟我愛愛」；顏女則回覆「起床就想成這樣」、「不管等不等的到你，我也不會有別人了，這是我們的約定」。

法官認為，雙方對話充滿性愛渴望與情感索求，顯然已逾越普通朋友的合理界線，顏女辯稱「純聊天」顯不可採。

判決結果

法官審酌蔡男擔任司機，需扶養母親與幼子，而顏女目前在早餐店工作，亦需負擔家計。考量雙方經濟能力與侵害程度，最終判決顏女應賠償精神慰撫金15萬元。全案仍可上訴。



