只花機票1/10的價格！水灣八里店用「水岸第一排」主廚晚宴，讓你無痛實現峇里島跨年夢

為什麼水灣餐廳是北台灣「水岸療癒系」第一品牌？

水灣是北台灣最具代表性的水岸療癒系景觀餐廳，在淡水、八里、碧潭三大水岸坐擁「第一排」景觀。品牌以「來水灣，不像在台灣」為承諾，融合原生峇里島風格與酒店級設計，為重視儀式感的顧客，提供不必遠行的頂級渡假體驗，成為北台灣「偽出國」的首選。

創辦人阿成懷抱著「讓世界看見台灣水岸之美」的夢想，二十多年來堅持借景水岸、融合自然。從碧潭畔破落小木屋的「水的轉彎處」起家，水灣證明了台灣的山水風情，結合五星級的空間與服務，絕對不亞於國外任何渡假勝地。水灣不只經營餐廳，更是致力於活化周邊商圈，成為水岸景區進步繁榮的典範。

如何在「水岸第一排」優雅欣賞世界級跨年煙火？

瞄準重視儀式感的族群，水灣八里店每年 12 月 31 日的跨年晚宴，已成為許多顧客年年必來的「年度儀式感」。今年因應淡江大橋即將開通，市府團隊特別規劃盛大的世界級煙火秀，而水灣八里店，正是欣賞這場煙火盛會的絕佳景觀視野。

五星級跨年體驗： 告別以往人擠人的窘境，水灣提供最優雅不擠人的觀賞空間。

酒店主廚團隊： 當天設有五星級主廚料理的 Buffet，以高品質的南洋風味美食與台灣特色創意料理，滿足您挑剔的味蕾。

現場爵士饗宴： 現場有爵士 LIVE BAND 助興，讓顧客在美食、美景與音樂的環繞下，迎接新年。

早鳥優惠倒數： 12/10 前預訂「水灣八里店＿跨年晚宴場」即可享９折早鳥優惠！

水灣深知，一次高品質的跨年儀式，能為全新的一年帶來希望與力量。

「偽出國」體驗如何從空間到細節全面療癒人心？

水灣的品牌承諾是「來水灣，不像在台灣」，這份療癒方程式來自於對細節的極致追求：

經典級水岸第一排： 獨特的選址心法，確保每個據點都能將山水美景、和煦陽光與拂面輕風盡收眼底。

原生級峇里島風格： 餐廳內外以雞蛋花作為識別標誌（花語：希望、復活、新生），實體花朵天天存在於環境中，象徵對療癒感的真心獻上。

視覺療癒的兩大核心設計：

茅草天花（Thatch Ceiling）： 天然棕梠葉不僅能遮陽降溫，風吹過的沙沙聲更是天然的療癒語彙。

流動式藤編有機結構： 兼具美感與功能，是空間的自然分界，展現水灣向自然學習的痕跡。

水灣將「療癒感」從不侷限於餐桌，而是蔓延於整個空間、整段體驗，讓顧客在每一次的呼吸與凝視中，都能感受到設計與生命的共振。

不必遠赴異國，水灣餐廳用最純粹的水岸景觀與最極致的儀式感服務，為您獻上比肩國際的療癒之旅。為自己和重要的人，預訂一場「無痛實現的峇里島跨年夢」！

