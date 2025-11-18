只花1400獨吞6.9億大樂透頭獎 幸運兒囊括三獎最狂「包牌術」曝光

台彩揭曉這次頭獎得主採用電腦選號包牌，幸運獨得6.91億頭獎。（示意圖，本刊資料照）

不久前大樂透開出驚人的新台幣6.91億元，且由一名幸運得主全數抱走，台彩17日揭曉這位中獎人的致勝秘訣，他僅僅砸下1400元選擇用電腦選號搭配「包牌」方式，挑選了8個數字，組成了28組投注號碼。最終，他不僅抱走頭獎，還額外囊括了三獎和五獎，總計約進帳6.92億元。

近日樂透開出的6.91億元，是近5年來最高的單注中獎金額。這位超幸運的得主只花少少1400元成本，就成功終結了這波連摃16期的頭獎。台彩揭曉第114105期大樂透的開獎號碼，分別是21、25、26、38、41、46，特別號為04。據悉，這次的超級幸運兒是透過電腦挑選8個數字，並採用「包牌」策略，一口氣組出28組號碼，其中有高達3組順利抱走大獎。

這次開出億萬大獎的地點，是坐落於花蓮市公園路的「積財庫彩券行」，該店的代理人吳小姐表示，開獎當天客人絡繹不絕，因此她對這位獨得大獎的幸運兒並無特別印象，不過，她也興奮透露店裡的「招財陣」，店內總擺放象徵進財的金蟾蜍和財神爺，她自己也經常到土地公廟燒香參拜，誠心祈求好運降臨。

這次開出巨額獎金讓吳小姐超級開心，畢竟花蓮已經好一陣子沒有出現這麼大的喜訊，由於彩券行位處市場周邊，本來就人氣頗旺，如今再加上開出上億頭彩，讓店內的財氣更旺，許多民眾都慕名而來，希望能沾染一下這份難得的好運。

