只花23元就中1000萬！統一發票17人爽抱千萬 超商、全聯狂開大獎

實習記者藍子瑄／台北報導

統一發票11、12月期開獎，千萬特別獎共有17人中獎，領獎期限別錯過。（圖／資料照）

只花23元，卻抱回1000萬元大獎。去年11、12月期統一發票中獎號碼開出後，不少民眾陸續對獎。財政部初步統計，本期共有17人中得千萬特別獎，本期亮點為多張大獎發票出自便利商店與賣場，其中7-ELEVEN台中南屯門市有民眾僅消費23元即中千萬，全家淡水新江店也以49元開出大獎，全聯台中大智門市亦有得主。

千萬特別獎17人中 20人抱回200萬

根據財政部初步統計，這期統一發票1000萬元特別獎共有17人中獎，另外還有20人中得200萬元特獎。財政部也提醒，中獎人別忘了留意領獎期限，本期領獎時間自2月6日至5月5日止，逾期將無法兌領。

本期統一發票中獎號碼如下：

1000萬元特別獎：97023797

200萬元特獎：00507588

20萬元頭獎（3組）：92377231、05232592、78125249

統一發票11-12月期今開獎，千萬獎號為「97023797」，特獎「00507588」（圖／翻攝自三立新聞網SETN網站）

雲端發票百萬獎30組 其餘獎項同步開出

除了實體發票外，雲端發票專屬獎同樣吸睛，本期100萬元雲端發票專屬獎共開出30組，另有2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，中獎字軌號碼皆已公告於財政部稅務入口網，供民眾查詢。

超商、賣場齊開大獎 低消也能中千萬

7-11本期共開出8張中獎發票，包括3張1000萬元、2張200萬元，以及3張雲端發票100萬元專屬獎。其中最受矚目的，是台中南屯區精福門市僅消費23元就中千萬，另有桃園觀音、新竹東區門市，分別以49元、59元消費金額中得大獎。

全家便利商店同樣手氣旺，本期開出2張1000萬元特別獎、2張200萬元特獎，還有多張頭獎與雲端百萬獎；其中淡水新江店49元消費、高雄西灣店183元消費，也都幸運中千萬。

至於全聯福利中心，本期也開出1張1000萬元特別獎，幸運得主是在台中大智門市消費607元購買民生用品，一舉成為千萬富翁。

