只花5年就月領10萬股息！他48歲提早退休：我都靠這5檔ETF、依景氣燈號買賣致富

存股達人阿福（詹英哲）投入股市20多年，但43歲以前「短進短出」沒賠也沒大賺。直到中年後他開始跑馬拉松，從中悟出「配速持股法」，不再執著高報酬，而是效法巴菲特「價值投資」、長期持有，48歲時已月領10萬股息，財富自由。

2020年，他離開工作21年的IBM提早退休，轉進長久夢想的旅遊業，擔任英語導遊、英語領隊。在帶郵輪團的過程中，他看到許多長輩有錢有閒卻走不動，倍覺該趁有體力時走得更遠。因此，他不比拼投資績效、不羨妒1億人生，而是「夠用就好」，努力讓50後「財務、家庭、夢想」3大必修學分，達到均衡。

51歲存股達人阿福，唸研究所時就進出股市，按著爸媽操作方式「短進短出，賺個幾千元、有菜錢就賣了。」

他坦言，許多理財專家常說存退休金要早，透過「複利」滾雪球，但多數人年輕時根本不會想到退休這件事。就像他瞎忙18年，沒累積到財富，反倒因為炒短線，老是焦慮「明天會漲還是跌？今天買、那下禮拜要不要賣？」

渾渾噩噩人生來到中年，眼見每年健檢「脂肪肝、三酸甘油脂…多多少少有紅字，而且紅字越來越多！」危機感成觸媒，他自問：「我什麼時候可以退休？我需要多少錢？投資要怎麼做？」終於逼使他改變。

跑馬拉松悟出投資心法

首先，他加入公司「愛跑社」開始運動。「跑步有句話說，沒有奇蹟，只有累積，你不可能馬上跑完全程馬拉松，而是先能跑完10公里、半馬，最後才能跑完全馬（42.195公里）。」

「沒想到跑著跑著，跑步心法也能應用在投資上！」阿福說，過去短線操作，「財富無法累積，也無法達到目標，投資方法應該要改變！」他想起跑全馬時，會跟隨「配速員」引導來維持穩定速率，「存股就像跑馬拉松，只要跟著配速員，以一定的速度和耐心前進，就能跑完全程！」

此後他改採「價值投資」，2021年將投資重心移到ETF，以5檔市值型ETF為核心賺價差，並依據國發會「景氣燈號」來判定進出時機；另外配置6檔衛星ETF領股利，月月都能領到配息。

如景氣亮藍燈時，代表股價相對低檔，就能加速買進，亮紅燈時則代表景氣暢旺，要減速或賣出持股，適用於跟大盤連動性高的ETF，包括0050、006208投資操作。

5檔核心ETF賺價差

■ 0050（元大台灣50） ■ 006208（富邦台50） ■ VOO（Vanguard標普500指數ETF） ■ VT（Vanguard全世界股票ETF） ■ BNDW（Vanguard全世界債券ETF）

6檔衛星ETF領股利

■ 0056（元大高股息） ■ 00713（元大台灣高息低波） ■ 00878（國泰永續高股息） ■ 00751B（元大AAA至A公司債） ■ 00720B（元大投資級公司債） ■ 00679B（元大美債20年）等ETF

阿福強調，許多人常覺得股價已高，還能投資嗎？但他看的是「價值」，而非「價格」。他也不鼓勵為了追逐低點天天盯盤，像他就是採「定時定額」方式，「在低檔的平均成本上，盡量把持股變多就好了！」

花1年記帳，算出該存多少退休金

運動後恢復健康體態，價值投資則降低焦慮感，正因成果逐漸顯現，他敢於加大投資本金，僅花5年，被動收入（股息）已大於家庭日常支出，讓他決定在48歲告別職場，放膽逐夢。

阿福說，許多人準備退休金常淪於「喊價」，猜測有2000萬、3000萬資產才能退休，其實「絕對數字」意義不大，「重點在於你家庭支出有多少？需要多少收入才夠？」

為此，他花1年時間記帳，詳列全年的水電、瓦斯、保險、稅金、餐食等固定開支，算出1個月的家庭開銷約在10萬元之譜。

他解釋，水電瓦斯隨季節氣候起伏，房屋稅、地價稅、牌照稅、保險等也是分散在不同月份，因此建議記上一整年，才能窺見全貌。至於旅遊等大筆支出，可以另外預留單筆預算，不計算在每月固定的家庭開銷中。

「我計算後發現10萬才夠，但可能別人5萬就夠。」阿福強調，退休準備金依據每人生活開銷而有不同數值，且他退休時並未考慮勞保、勞退年金，而是把那筆錢當作滿60、65歲的「祝壽金」，因此可依照個人需求去規劃。

追求「財務、親情、夢想」均衡的第二人生

離開IBM之後，阿福陸續考了外語導遊與領隊執照，「上班族當然可以旅遊，但短暫的休息，跟整個人生階段的改變不同，我更渴望到不同的地方，去接觸不同人事物，體驗不同的人生！」阿福坦言，50歲是一個關卡，面對已經做膩的工作，這是思考2～3年才做出的決定。

儘管當時疫情爆發，沒有外國人到台灣旅遊，但他也沒閒著，除了到社區大學上課、龍山寺當文史導覽志工，也持續參加導遊協會舉辦的在職訓練，幾乎報名了2022年度的所有課程。

2023年國境解封，他以「阿福導遊」身分接待多個郵輪團，客人涵蓋美國、加拿大、德國、新加坡；日前還擔任領隊帶團出國。加上寫了理財書後，受邀到社區大學教投資課，生活充實而樂活。

「我發現台灣退休在家轉遙控器的人越來越少，熟齡者更會安排自己的生活，像我媽媽就是松山慈祐宮的志工。」阿福指出，過去認為職場退休後就不要再工作，但其實換成兼差或彈性工時等方式，也能豐富第二人生，獲得實質與心靈上的收穫。

他笑說，太太約莫還有3年才退休，屆時兒女陸續上大學、出社會，進入空巢期又是人生新的階段，不過他經歷這幾年的「漸進式退休」，對於改變越來越能適應。

「第二人生應該是一個平衡的人生，先搞定財務經濟，讓你沒有後顧之憂，但也別花太多時間精力，而是『夠用』就好！」 阿福認為老後經濟獨立固然重要，但別盲目追求「資產翻倍再翻倍」，而是存好親情撲滿，在第二人生追求心之所嚮，像他現在的夢想，是在50～60歲這10年間環遊世界。

這也是為何將投資標的轉換為ETF的原因，「相對簡單、不用花太多時間，投資績效維持水準之上，」讓他無畏股市震盪、景氣起伏，「活出自己喜歡的樣子！」

