只花5年就月領10萬股息！他48歲提早退休：我都靠這5檔ETF、依景氣燈號買賣致富
理財專家常說「投資越早越好」，事實卻是「千金難買早知道」！
存股達人阿福（詹英哲）投入股市20多年，但43歲以前「短進短出」沒賠也沒大賺。直到中年後他開始跑馬拉松，從中悟出「配速持股法」，不再執著高報酬，而是效法巴菲特「價值投資」、長期持有，48歲時已月領10萬股息，財富自由。
2020年，他離開工作21年的IBM提早退休，轉進長久夢想的旅遊業，擔任英語導遊、英語領隊。在帶郵輪團的過程中，他看到許多長輩有錢有閒卻走不動，倍覺該趁有體力時走得更遠。因此，他不比拼投資績效、不羨妒1億人生，而是「夠用就好」，努力讓50後「財務、家庭、夢想」3大必修學分，達到均衡。
51歲存股達人阿福，唸研究所時就進出股市，按著爸媽操作方式「短進短出，賺個幾千元、有菜錢就賣了。」
他坦言，許多理財專家常說存退休金要早，透過「複利」滾雪球，但多數人年輕時根本不會想到退休這件事。就像他瞎忙18年，沒累積到財富，反倒因為炒短線，老是焦慮「明天會漲還是跌？今天買、那下禮拜要不要賣？」
渾渾噩噩人生來到中年，眼見每年健檢「脂肪肝、三酸甘油脂…多多少少有紅字，而且紅字越來越多！」危機感成觸媒，他自問：「我什麼時候可以退休？我需要多少錢？投資要怎麼做？」終於逼使他改變。
跑馬拉松悟出投資心法
首先，他加入公司「愛跑社」開始運動。「跑步有句話說，沒有奇蹟，只有累積，你不可能馬上跑完全程馬拉松，而是先能跑完10公里、半馬，最後才能跑完全馬（42.195公里）。」
「沒想到跑著跑著，跑步心法也能應用在投資上！」阿福說，過去短線操作，「財富無法累積，也無法達到目標，投資方法應該要改變！」他想起跑全馬時，會跟隨「配速員」引導來維持穩定速率，「存股就像跑馬拉松，只要跟著配速員，以一定的速度和耐心前進，就能跑完全程！」
此後他改採「價值投資」，2021年將投資重心移到ETF，以5檔市值型ETF為核心賺價差，並依據國發會「景氣燈號」來判定進出時機；另外配置6檔衛星ETF領股利，月月都能領到配息。
如景氣亮藍燈時，代表股價相對低檔，就能加速買進，亮紅燈時則代表景氣暢旺，要減速或賣出持股，適用於跟大盤連動性高的ETF，包括0050、006208投資操作。
5檔核心ETF賺價差
■ 0050（元大台灣50）
■ 006208（富邦台50）
■ VOO（Vanguard標普500指數ETF）
■ VT（Vanguard全世界股票ETF）
■ BNDW（Vanguard全世界債券ETF）
6檔衛星ETF領股利
■ 0056（元大高股息）
■ 00713（元大台灣高息低波）
■ 00878（國泰永續高股息）
■ 00751B（元大AAA至A公司債）
■ 00720B（元大投資級公司債）
■ 00679B（元大美債20年）等ETF
阿福強調，許多人常覺得股價已高，還能投資嗎？但他看的是「價值」，而非「價格」。他也不鼓勵為了追逐低點天天盯盤，像他就是採「定時定額」方式，「在低檔的平均成本上，盡量把持股變多就好了！」
花1年記帳，算出該存多少退休金
運動後恢復健康體態，價值投資則降低焦慮感，正因成果逐漸顯現，他敢於加大投資本金，僅花5年，被動收入（股息）已大於家庭日常支出，讓他決定在48歲告別職場，放膽逐夢。
阿福說，許多人準備退休金常淪於「喊價」，猜測有2000萬、3000萬資產才能退休，其實「絕對數字」意義不大，「重點在於你家庭支出有多少？需要多少收入才夠？」
為此，他花1年時間記帳，詳列全年的水電、瓦斯、保險、稅金、餐食等固定開支，算出1個月的家庭開銷約在10萬元之譜。
他解釋，水電瓦斯隨季節氣候起伏，房屋稅、地價稅、牌照稅、保險等也是分散在不同月份，因此建議記上一整年，才能窺見全貌。至於旅遊等大筆支出，可以另外預留單筆預算，不計算在每月固定的家庭開銷中。
「我計算後發現10萬才夠，但可能別人5萬就夠。」阿福強調，退休準備金依據每人生活開銷而有不同數值，且他退休時並未考慮勞保、勞退年金，而是把那筆錢當作滿60、65歲的「祝壽金」，因此可依照個人需求去規劃。
追求「財務、親情、夢想」均衡的第二人生
離開IBM之後，阿福陸續考了外語導遊與領隊執照，「上班族當然可以旅遊，但短暫的休息，跟整個人生階段的改變不同，我更渴望到不同的地方，去接觸不同人事物，體驗不同的人生！」阿福坦言，50歲是一個關卡，面對已經做膩的工作，這是思考2～3年才做出的決定。
儘管當時疫情爆發，沒有外國人到台灣旅遊，但他也沒閒著，除了到社區大學上課、龍山寺當文史導覽志工，也持續參加導遊協會舉辦的在職訓練，幾乎報名了2022年度的所有課程。
2023年國境解封，他以「阿福導遊」身分接待多個郵輪團，客人涵蓋美國、加拿大、德國、新加坡；日前還擔任領隊帶團出國。加上寫了理財書後，受邀到社區大學教投資課，生活充實而樂活。
「我發現台灣退休在家轉遙控器的人越來越少，熟齡者更會安排自己的生活，像我媽媽就是松山慈祐宮的志工。」阿福指出，過去認為職場退休後就不要再工作，但其實換成兼差或彈性工時等方式，也能豐富第二人生，獲得實質與心靈上的收穫。
他笑說，太太約莫還有3年才退休，屆時兒女陸續上大學、出社會，進入空巢期又是人生新的階段，不過他經歷這幾年的「漸進式退休」，對於改變越來越能適應。
「第二人生應該是一個平衡的人生，先搞定財務經濟，讓你沒有後顧之憂，但也別花太多時間精力，而是『夠用』就好！」
阿福認為老後經濟獨立固然重要，但別盲目追求「資產翻倍再翻倍」，而是存好親情撲滿，在第二人生追求心之所嚮，像他現在的夢想，是在50～60歲這10年間環遊世界。
這也是為何將投資標的轉換為ETF的原因，「相對簡單、不用花太多時間，投資績效維持水準之上，」讓他無畏股市震盪、景氣起伏，「活出自己喜歡的樣子！」
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
更多幸福熟齡文章
「特優里長」盜賣獨居嬤2千萬房產！「新屋主上門催租」才知被轉售…3大防詐步驟＋信託一次看懂
女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好
早餐戒吃1食物，半年狂瘦7公斤！給少吃卻瘦不下來的你…胃腸科名醫：改變2習慣，速消脂肪肝 -
其他人也在看
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 1
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 17
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 1
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前 ・ 7
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 10
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
PCB無極限！欣興漲破220大關奔3年半新高價 分析師：若跌破這位置停利
PCB領漲股、載板三雄之一的欣興（3037）今（8）日再度拉出漲勢，甩開同為三雄的景碩（3189）、南電（8046），一支獨秀站上222元，以3.2%的漲幅站上近3年半新高價。運達投顧分析師陳石輝指出，目前欣興已是籌碼戰，持有者若跌破當日低點，就要出場停利，若跌破10日均線則建議全數出手。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 1
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電展開攻勢市值重返38兆元 供應鏈齊步大漲
受到美國降息機率濃，台積電ADR上周五收漲，台股今（8）日由台積電（2330）領軍大漲，早盤漲勢凌厲，攻堅至1,485元大漲25元，市值重返38兆元大關，來到38.51兆元，台積電供應鏈股價也齊步衝鋒，洋基工程（6691）、矽格（6257）等均拉上漲停。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
封測股吃香喝辣！華東漲停創新高價炸11萬張買單排隊 矽格、典範同步漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM、NAND缺貨潮除了記憶體族群飆漲外，也同步推升封裝測試廠股價，如指標廠華東（8110）今（8）就衝出漲停，創歷史新高價...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
13檔外資回補 押寶年底作帳行情
外資經過11月大提款近3,749億元後，在12月開局首周回頭大買，上周除了周一賣超之外，接下來連續四個交易日合計回補770億元，押寶年底作帳行情；統計外資鎖定台積電（2330）、廣達（2382）、聯發科（2454）等重量級AI權值股及金控股等13檔個股大敲，各買超20億元以上。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國家報明牌2／8檔TISA台股基金黑馬出列 冠軍3年報酬飆151%
TISA基金是由專家學者組成委員會，從目前市場上銷售逾2000檔基金池中，嚴格篩選出「適格基金清單」；而「TISA級別」則是從中再挑出具管理費折扣優勢的基金。本刊精選8檔最具代表性的台股基金，長線投資人可進一步追蹤。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1