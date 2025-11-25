只花64元就中！ 7-11開出2張千萬、4張2百萬發票 中獎門市一次看

2025年7-8月統一發票獎號今（25）天出爐，7-ELEVEN開出9名幸運兒！分別是2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張1百萬雲端發票專屬獎。令人羨慕的是，有1位超級幸運兒只花64元就可抱走1,000萬元，200萬特獎最低的也只花45元。

根據7-ELEVEN公布，2張「千萬大獎」一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市，花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

廣告 廣告

4張2百萬特獎部分，一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市，花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市，花320元購買生活用品、CITY CAFE。

至於3位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市，花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市，花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。

統一超商最新一期2025年9~10月統一發票中獎清單。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN提醒，有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋，便利好超值。

另外，2025年7~8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中兩百萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在2025年1月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。



7-ELEVEN也響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數，9-10月期已於11月25日開獎，趕快到發票日誌裡面橘色「uniopem會員載具抽獎」按鈕查詢，提醒領獎日期只到2025年12月31日止！

7-ELEVEN同時提供獨家獎金放大秘訣，把發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

開獎啦！9、10月統一發票獎號出爐 千萬特別獎「25834483」

萊爾富5-6月開出2組20萬發票！中獎門市曝光

統一發票3、4月獎號出爐 千萬獎號「64557267」