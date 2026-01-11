只處理TPASS預算？蘇巧慧點名在野黨：自己也知道重要

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(1/11)表示，國民黨自己也知道，總預算不審，將多麼影響國家權益，也呼籲藍白盡快排審總預算，不要延宕國家發展。

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧，資料照

今年度中央政府總預算遲遲未審，還在立院卡關，國民黨立院黨團打算先只處理TPASS、生育補助等部分新興計畫預算，總統賴清德日前受訪時也回應，此舉是為德不卒。

蘇巧慧上午赴三峽市場掃街並接受媒體訪問，她指出，國民黨團要把TPASS這些民生補助抽出來先審查，就可看出，國民黨自己知道，總預算不審，將多麼影響國家及人民權益。

廣告 廣告

蘇巧慧說，不只是TPASS或其他補助，經濟發展跟產業轉型也有許多新興計畫，都包括在總預算內，也要呼籲國民黨、藍白黨團，盡快排審總預算，不要延宕國家發展，讓立院運作回到正軌。

更多FTNN新聞網報導

國台辦批沈伯洋是民主敗類 梁文傑：口無遮攔的謾罵沒有評論

傅崐萁害新北市人均全國吊車尾！蘇巧慧：咬牙爭取營養午餐免費

全台跟進營養午餐免費！高雄市也宣布了

