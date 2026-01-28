只要不從事違法犯罪活動 國台辦：台胞赴陸不必有任何顧慮

陸委會呼籲國人赴陸要小心被留置盤查的風險，國台辦發言人張晗則稱，這是民進黨方面刻意製造寒蟬效應，台胞到大陸，只要不從事違法犯罪活動，完全可以平安放心。

陸委會提醒，去年國人赴大陸失聯，或是遭到留置盤查人數，比前年激增4倍，國人赴陸必須三思。不過大陸國台辦反批，民進黨當局反覆惡意炒作相關話題，阻撓破壞兩岸交流交往。國台辦並強調，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾赴大陸，完全不必要有任何顧慮。（葉柏毅報導）

據陸委會統計，114年全年國人赴陸失聯，或是遭留置盤查，限制人身自由的案例，累計已達221人，相比於113年的55人，一年來人數激增了4倍，赴陸風險不可輕忽。陸委會並提醒，國人赴陸在遇有緊急事故或旅遊糾紛的情況下，由於目前兩岸缺乏溝通機制，前往大陸等於暴露在「求助無門」風險下。

大陸國台辦發言人張晗回應指出，大陸方面始終依法維護包括台灣同胞在內的兩岸同胞生命財產安全和合法權益，堅持依法打擊各類違法犯罪。張晗說，民進黨當局反覆惡意炒作相關話題，不斷散布謠言，製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流交往，升高兩岸對立，不得人心，不會得逞。

張晗強調，大陸始終鼓勵兩岸雙邊進行正常健康的交流往來，並依法保護台胞合法正當權益，只要不從事違法犯罪活動，台胞到大陸，完全不必要有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學就業創業和生活，能夠「高高興興來大陸，平平安安回台灣」。