只要他想得到的，用盡手段也要搶到手的星座 TOP4：天蠍太執著，「這星座」想要的沒人能攔

有些人遇到想要的東西，會評估、會權衡、會告訴自己「算了」。但有些星座不是。他們一旦動了念頭，那就不再是「想想而已」，而是直接進入行動模式。以下這些星座，想要的東西，不一定第一時間說出口，但只要下定決心——就算繞遠路、走暗路，也一定要拿到手。

只要他想得到的，用盡手段也要搶到手的星座 TOP 4：摩羯座

摩羯座很少用「搶」這個字 source：tvN《和我老公結婚吧》劇照

摩羯座很少用「搶」這個字，因為他們相信：真正厲害的，是最後站在位置上的那個人。他們會默默布局、長期投入，一點一點累積實力與籌碼，等時機成熟，你才發現自己早就被取代。摩羯不是衝動型掠奪者，但他想要的目標，幾乎沒有放棄這個選項。

只要他想得到的，用盡手段也要搶到手的星座 TOP 3：獅子座

獅子座想要的東西，從來不藏 source：JTBC《夫婦的世界》劇照

獅子座想要的東西，從來不藏。他們會高調表態、直接競爭、用實力、氣勢、資源壓過對手。獅子不太會耍陰招，但他會用「你不得不服」的方式，把想要的拿走。一旦有人試圖阻擋，反而只會激起他的勝負欲——輸？不存在於獅子的選項裡。

只要他想得到的，用盡手段也要搶到手的星座 TOP 2：天蠍座

天蠍座的可怕，不在於手段多，而在於耐心與記性太好 source：JTBC《夫婦的世界》劇照

天蠍座的可怕，不在於手段多，而在於耐心與記性太好。他們會觀察、等待、蒐集弱點，然後在最關鍵的時刻出手。你以為這只是巧合，其實那一步，天蠍早就在心裡演練過無數次。只要是天蠍認定的目標，不論是人、位置、權力或感情，放手，對他來說才是最難的事。

只要他想得到的，用盡手段也要搶到手的星座 TOP 1：牡羊座

牡羊座的可怕，在於他們連自己都攔不住 source：JTBC《夫婦的世界》劇照

牡羊座的可怕，在於他們連自己都攔不住。一旦想要，行動永遠快過理智，管不了後果，也不想等。競爭、衝突、風險？對牡羊來說都只是過程。他們不是最會算的，但往往是第一個衝到終點的人。因為當牡羊下定決心時，全世界都只能讓路——不然就被他直接撞開。

這些星座之所以讓人又怕又服，不是因為他們多狠，而是太清楚自己想要什麼。當多數人還在猶豫、退讓、說服自己放下時，他們早就選擇前進。想要的東西不一定都該搶，但你不得不承認——真正走到最後的人，往往不是最善良的，而是最不肯放手的那個。

主圖來源：JTBC《夫婦的世界》劇照

