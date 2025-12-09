只要台幣560萬 入手一房二廳「移動」精品宅

記者鍾釗榛／綜合報導

有近百年歷史的Airstream，這次居然把經典西部片的氛圍直接搬進拖車裡。品牌攜手美國傳奇製帽商Stetson與德州Four Sixes Ranch，推出全新Airstream Stetson + 6666特別版，三個品牌加起來超過350年的歷史，把美式牛仔精神從輪胎一路灌到車尾。

Stetson + 6666露營拖車，是結合三個品牌聯手打造。（圖／翻攝Airstream網站）

外觀像電影道具

這輛9米長的大拖車，一眼就能看到西部細節，紅色腰線、做舊金屬、印Stetson牛仔帽的紗門，還有電動遮陽棚上的西南圖騰。連太陽能板都畫上牛仔剪影，走近之前就先感受到濃濃Wild West氛圍。

Stetson + 6666露營拖車擁有滿滿的西部風格。（圖／翻攝Airstream網站）

內裝精緻

推開訂製大門，就像荒野中出現的豪宅，車內配置黑橡木桌椅、棕色皮革軟墊、大型錘紋銅水槽，浴室也配銅盆。牆上掛著復古Stetson廣告、手工編織窗簾還綁皮革束帶，甚至還附「三頂帽專用」帽架，整個就是西德州風情縮小版。

車內配置黑橡木桌椅、棕色皮革軟墊、大型錘紋銅水槽。（圖／翻攝Airstream網站）

戶外玩家實用到翻

雖然外型超吸睛，它本質仍是Airstream。最多可睡四人，前臥室能變大床或雙床，餐桌也能轉換。可選配後艙門讓室內與戶外無縫連結。標配包 2.4 kWh電池、2000W逆變器、300W車頂太陽能板，車重約3447公斤，需要一輛夠力的拖車才拉得動。

最多可睡四人，前臥室能變大床或雙床。（圖／翻攝Airstream網站）

這款Stetson + 6666是Airstream「合作系列」首發車型，車身貼上Four Sixes經典「6666」品牌標。已在美國開賣，售價169,900美元，換算約560萬台幣，成為露營玩家口中的「最帥、最美式」豪華拖車代表。

Stetson + 6666露營拖車。（圖／翻攝Airstream網站）

