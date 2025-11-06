只要地方政府列冊即可領3萬 何欣純爭取豬商中央補助從寬認定
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台中梧棲區爆發非洲豬瘟，影響豬農、攤商近半個月無法營運，立委何欣純今（6）日表示，中央防堵非洲豬瘟有成，把疫情緊緊鎖在台中單一案例場、沒有擴散，迎來解封之日。日前經濟部公布傳統市場豬肉攤商補助方案，地方政府列管之公、民有零售市場、攤販集中場，皆為補助對象，每攤3萬元，經她爭取，現只要地方政府願意造冊列管只要是販售溫體豬肉的相關產品（包含內臟），經濟部都會納入補助對象。
何欣純表示，疫情期間與傳統市場豬肉攤商座談，對於疫情影響受損政府應予補助，經濟部雖公布傳統市場豬肉攤商補助方案，地方政府列管之公、民有零售市場、攤販集中場，皆為補助對象，每攤3萬元，但原本地方政府尚未列管之攤商，地方政府若未列冊，就無法納入補助對象，嚴重影響民眾生計，因此她邀集經濟部協調，盼補助確實到位。
何欣純進一步解釋，因疫情期間豬隻禁運禁宰，攤位無溫體豬可賣，營業損失很大，無論公、民有零售市場、攤販集中場、或是未列管攤商都同樣受損，政府務必補助確實到位。經濟部今日宣布，除公、民有零售市場之外，只要地方政府願意造冊列管、只要是販售溫體豬肉的相關產品（包含內臟），經濟部都會納入補助對象，及時雪中送炭。
今日開始疫情逐漸解封，何欣純另要求，豬肉恢復開市的第一天，市場豬肉價格、品質、安全都要維持穩定狀態，確保豬農、豬肉產業、與消費者權益。此外，國外進口冷凍豬肉的數量，一定要做好必要的調節管控，以維持豬肉市場交易秩序。
何欣純最後表示，度過這段辛苦又艱困的防疫期間，後續找出哪個環節出問題、通報流程、行政疏失的究責，民眾都殷切期盼疫情絕不要再出現。這段期間，台中出現許多匪夷所思的問題，但這些問題大多來自人為因素，尤其許多政府的SOP都已行之有年，市府只要依規定好好執行，市政就能按部就班進行。
