「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大

81歲的王玉氏雖天生無四肢，但她在農村生活中練就一身本領，無論是洗衣還是料理家務，皆靠著斷肢與嘴部動作克服。（翻攝自微博）

母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。

王玉氏如何處理日常家務？ 小兒子憶心酸往事：母親用手肘夾筷、用嘴縫補

許多人好奇，沒有手腳的王玉氏該如何處理瑣碎的農村家務？小兒子張立虎回憶，母親的動作雖然比常人吃力，卻極為俐落。為了做一頓飯，王玉氏必須先費力挪動身體坐上凳子，用僅有的身體支撐點進行和麵、切菜等高難度動作。

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「媽媽吃飯是用手肘夾著筷子，縫補衣物時就用嘴。」張立虎感觸良多地表示，雖然生活在低收入家庭，但王玉氏從未對命運有過半句怨言。這些對常人而言微不足道的日常，王玉氏都必須付出千倍的努力去克服，只為了不讓孩子餓著、凍著，始終保持著樂觀的生活態度，這份堅毅也影響了整個家庭。

「只要媽媽在，家就在！」 兒辭掉外地工作守護81歲老母親

隨著歲月流逝，王玉氏撫養的3名子女皆已長大成人。十多年前丈夫去世後，大女兒與大兒子陸續成家，小兒子張立虎則決定守在母親身邊盡孝。目前王玉氏與小兒子一家同住，雖然患有高血壓等慢性病，但在兒子與兒媳的悉心照料下，整體健康狀況尚可。

為了記錄這段不平凡的親情，張立虎時常透過短影音與直播分享與王玉氏的生活點滴，並在社群平台稱呼王玉氏為「偉大的母親」。張立虎感性地表示：「能陪在母親身邊，就是最大的幸福，只要媽媽在，家就在。」這份跨越身體殘疾的母愛，不僅感動了回河村的村民，更在網路世界傳遞了無窮的勇氣與暖流。

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