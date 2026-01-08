只要對孩子好蔣規陳隨又何妨？ 鍾易仲認財政沒受財劃法影響

市議員鍾易仲認為，只要對十多萬名學童與家庭好，「蔣規陳隨」、「知錯能改」，其實也沒什麼不好。 （記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市長陳其邁宣布營養午餐免費，並加碼學校行政工作獎金。市議員鍾易仲認為，只要對高雄十多萬名學童與家庭好，「蔣規陳隨」、「知錯能改」，其實也沒什麼不好。

鍾易仲指出，台北市長蔣萬安推出營養午餐全面免費這項政策，民進黨陣營就有「錢從哪裡來」、「把關比省錢重要」等酸言酸語。而陳其邁的跟進不但是對這些質疑的最佳回應，也顯示高雄並沒有因為財劃法爭議而導致經費不足。

鍾易仲說，相反的，只要市政府想做的事，如陳其邁常講的，「錢不是問題」。只有在政治攻防、不想做某些事的時候，錢才會變成問題。

鍾易仲表示，經過這次的經驗，也奉勸民進黨陣營，碰到民生政策真的不要膝反應，應該多思考政策的善意，這才是全民之福。