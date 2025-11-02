只要曬太陽就能改善心律不整？醫曝「背部養心法」效果超驚人

經常覺得心臟怦怦跳、心律不整，該怎麼辦？奇美醫院中醫部部長許堯欽建議，每天抽空曬背10至15分鐘，尤其是天天在冷氣房辦公室工作的人更需要這麼做。每天曬背10至15分鐘，啟動體內陽氣，有助穩定心律、改善氣血循環，甚至預防骨質疏鬆。

許堯欽說，背部曬太陽的好處不僅是「補鈣」，更從中醫角度來看，是直接為五臟六腑補充陽氣，強化心肺功能、調節氣血，是心律不整患者不可忽視的日常保養法。

心律不整一定要曬太陽？中醫揭奧祕

許堯欽解釋，中醫理論中，背部為「陽中之陽」，有「總督一身之陽」之稱的督脈從脊椎貫穿全身，並與手足三陽經相交，更直接連通腦部。沿脊椎兩側還分布著與五臟六腑對應的背俞穴，其中包括心俞、膈俞等，皆與心肺健康息息相關。

曬太陽就像是對這些俞穴進行天然的「天灸」：藉由陽光熱能補充體內陽氣，促進經絡暢通、氣血流通，對改善心律不整、心悸、胸悶等症狀，有明顯幫助。

曬背多久最適合？做到「這個程度」才有效

許堯欽建議，每天至少曬背10到15分鐘，時間可根據個人體質調整。標準是以「背部溫暖、身體微微出汗」為宜，就像輕微運動後的狀態。

尤其在早上8點到10點之間，或下午4點後陽光較溫和時進行最適合。不僅有助身體啟動陽氣，更能減少紫外線傷害。

若因氣候或生活環境無法曬太陽，也可考慮以下替代方式：

熱敷背部（尤其是肩胛內側的「膏肓」處）

使用紅外線燈照射脊椎兩側

泡熱水澡促進全身溫暖

曬背不只補陽氣，還有4大養生功效

曬背的好處，不僅止於改善心律不整與心肺功能，還能帶來以下全身健康效益：

溫陽補虛

背為陽、腹為陰，曬背有助補充陽氣、活絡經絡、提升氣血運行，對虛寒體質尤其有益。 散寒祛濕

曬背促進排汗，有助排出體內寒濕之氣，改善手腳冰冷、疲倦乏力等問題。 疏解鬱結

陽光可提振精神、舒緩壓力，加上輕微戶外活動，有助疏肝理氣、解鬱安神，改善情緒低落、壓力大導致的心悸問題。 補腎壯骨

曬太陽能幫助皮下膽固醇合成維生素D，促進鈣吸收與骨骼健康，減少骨質疏鬆風險，對中老年人特別重要。

養心不只靠曬背！中醫建議這樣做

許堯欽說，根據國外一項針對149位接受心房顫動電燒治療的患者進行的研究發現，規律飲食、運動、作息正常者的疾病控制率達87%，遠高於未控制生活型態者的18%。這與中醫強調「調和五臟六腑、養氣血」的觀點高度契合。

許堯欽建議心律不整患者，日常保養可從以下三點做起：

三餐正常、營養均衡

營養不良導致氣血虛弱，是心律不整常見原因之一。應攝取足夠蛋白質、鐵質與維生素B群，維持氣血充足。 睡眠充足

現代人常熬夜，導致陰陽失衡、心神不寧，建議每晚應盡量維持6至8小時高品質睡眠，有助穩定心律。 適度運動、別亂重訓

建議進行輕緩運動如散步、平甩功、體操等，促進血液循環、舒緩心臟壓力。但需避免重訓等激烈運動，以免加重心律不整症狀。

許堯欽說，其實針對某些病人，重量訓練反而可以治療心律不整的，但是有某些型態的心律不整患者則不適合重訓，所以在不確定自己的心律不整屬於那種型態之前，為了避免產生不確定風險，保守做法是先避開重訓，以免誘發症狀。

