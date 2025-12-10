只要每天用ChatGPT就不會有泡沫 家登董座邱銘乾：AI歡樂派對結束還早

新創總會總會長、家登精密董事長邱銘乾。

創新創業總會今天發佈《2026創新創業白皮書》，新創總會總會長、家登精密董事長邱銘乾受訪時表示，對AI爆發成長很有信心，並認為這場歡樂派對在五六年內都不會結束。

新創總會總會長、家登精密董事長邱銘乾表示，對AI領域的爆發性成長抱持堅定信心，認為這股浪潮絕非曇花一現的泡沫。他指出，只要每天都有用ChatGPT，他就認為 AI 不會泡沫化。

他強調，AI 算力的建置與提供已成為各國的國家級戰略，這場軍備競賽仍在如火如荼地進行。他預測，未來各國將趨向建構主權算力的概念，以確保這些算力能在自己的國內落地，避免因外部供應中斷而導致系統停擺。只要這場軍備競賽不結束，整體產業景氣就會持續看好。他個人判斷，這波 AI 帶來的「歡樂派對」至少在三五年內、五六年內 都不會結束。

廣告 廣告

至於家登主導的半導體大聯盟在美國的佈局，邱銘乾透露，雖然相關企業早已開始行動，但現階段並不願意直接在美國設廠，主因是成本太貴。

同時他認為，要在美國完全複製台灣半導體供應鏈的成功模式是極其困難的，因為這不僅是蓋工廠的問題，更牽涉到工作文化、周邊人員認同，以及必須將「整個竹北搬過去」才能解決的人才問題。至於協助美國培養人才，邱銘乾表示新進或剛畢業的人才「一定可以」訓練起來，因為他們還沒被「教壞」或「寵壞」，但這需要七八年的時間。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／VEU年底到期 台積電南京廠16奈米明年恐停擺

賴清德曝台積電加碼投資台南 建廠概念股聖暉、亞翔、漢唐全面起漲

先進製程產能還是不夠！台積電擴產動作不斷 供應鏈搶500億美元資本支出大餅