「只要沒有跪舔黨 都是中共同路人」？ Cheap痛批：辯不過就直接抹紅

百萬網紅Cheap表示，對於有網友隱射他收紅錢，他直言會請律師一個個告。因為這些人不會理性討論，反正民進黨一定是對的，只要沒有跪舔他們支持的政黨，就是中共同路人！Cheap痛批，愛國主義是無賴最後的避難所，當無法解釋大罷免為什麼 32：0 、無法說明為啥不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅！

對於有網友隱射Cheap收紅錢，Cheap直言會請律師一個個告， 影射的也會一起告，一翻兩瞪眼！因為這些人不會理性討論，反正民進黨一定是對的，大罷免、拒發一萬元、拒絕副署都是為了國家好。且這些人發現辯不過、自己邏輯不通時，會直接抹紅，說別人是中共同路人、收了阿共的錢，那麼一切就說得通了！

Cheap痛批，愛國主義是無賴最後的避難所，當無法解釋大罷免為什麼 32：0 、無法說明為啥不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅，把所有反對的人都抹成中共同路人。他強調，如果覺得抹紅可以拯救選票，那麼請繼續表演。

Cheap於26日表示，影射他收紅錢的人已經道歉，但道歉也沒用，愛國賊一樣在嘲諷、影射他。因為只要罵了黨，或者沒有跟著他們一起歌功頌德，你都是紅的！在他們眼中，只要沒有跪舔他們支持的政黨，只要你敢批評台灣的時政，依然是中共同路人！

