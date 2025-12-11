只要符合「4前提」！ 核安會主委陳明真：核三廠最快2028再運轉

對於核三「再運轉」時程，核安會主委陳明真（右1）回應立委柯志恩（左1）質詢時指出，只要台電報告完整、快速回覆審查意見，同時現場視察沒問題、也沒有重要零件需要更換，核三廠確實有可能在2028年重新運轉。（圖：立法院國會頻道）

台電將在明年3月份提交核二、核三廠「再運轉計畫」給核安會審查，核安會主委陳明真今天（11日）回應立委柯志恩質詢時指出，只要台電報告完整、快速回覆審查意見，同時現場視察沒問題、也沒有重要零件需要更換，核三廠確實有可能在2028年重新運轉。（張柏仲報導）

柯志恩關切核安會目前得同時處理台電執行核二、核三除役計畫及經濟部所提兩座電廠「再運轉」評估，是否會產生混亂？陳明真則證實台電已經完成除役計畫，目前正在作除役的環評報告，但尚未收到「再運轉計畫」報告。

柯志恩隨後單刀直入詢問有關核三再運轉的審查時程，目前來說核安會應該要審多久？以核三來說的話，因為我們核三5月份才除役，2028年有沒有機會再運轉？核安會主委陳明真回應表示：如果台電審查報告很完整，回覆核安會審查意見，都能很快速回應，核安會現場視察都沒有什麼問題、也沒有重大零件需要更換，那當然是有可能。

柯志恩也關切賴總統表態不排斥國際近年來逐漸興起的SMR（小型模組化反應爐），對於明年起將挹注8億元預算布局SMR中長期計畫，核安會只證實明年確定編列一億，後續還有連續四年的申請。柯志恩則喊話相較世界各國都已走向這個趨勢，我方腳步也應該要加快；她更批評台灣的核能政策已經荒廢許久，核工人才更嚴重流失；陳明真則強調「事在人為」，努力的話當然就會改善，核安會也將規劃國家層級的原子能研究計畫。