只要花50元爽抽76萬汽車！老先覺X潮味決X麵匡匡聯手週年慶開跑

老先覺、潮味決、麵匡匡聯手歡慶週年！花50元就能抽MG ZS旗艦汽車，總獎金高達700萬。（吾蜂美味集團供圖）

一年一度的吾蜂美味集團年度週年慶即將強勢登場！旗下3大品牌「老先覺」「潮味決」「麵匡匡」，將在11月26日到明年1月4日，聯手推出為期40天的週年慶活動，只要消費滿50元，就有機會抽中最大獎，價值超過76萬的汽車一台。

這次週年慶活動總獎金高達700萬元，除了最大獎是價值769,000元的MG ZS 1.5L旗艦版汽車，還準備了多項奢華好禮。

聯合週年慶除了送出價值超過76萬的汽車，還有按摩椅、3C家電等豪禮。（吾蜂美味集團供圖）

包括PHILIPS 86吋4K QLED電視，帶來沉浸式視覺享受；FUJI AI愛沙發按摩椅，利用AI智慧量身打造舒適按摩；以及KKday日本來回機票購物金，讓消費者輕鬆規劃夢幻旅程。

另外，還有多款熱門3C與小家電，如Stadler Form Leo 3D循環風扇、3ZeBra按摩眼罩、Ikarao便攜卡拉OK機與EDIFIER無線耳機等，兼顧生活便利與娛樂需求。

活動期間，只要到全台老先覺、潮味決、麵匡匡門市消費滿50元，即可獲得「好食成雙抽獎券」一張，每週都有不同的中獎機會。週週抽獎日期為12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日，而最終大獎MG汽車將在2026年1月7日壓軸抽出，送給最幸運的消費者。



