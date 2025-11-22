只要10元！超商1款飲料「40年沒漲價」 一票人推爆：良心商品

記者柯美儀／台北報導

有網友驚喜發現超商1款飲料堅守10元價位。（示意圖／記者朱祖儀攝影）

近年來隨著物價高漲，不少手搖飲與超商飲品紛紛調整價格，然而，近日一名網友卻在超商意外發現1款鋁箔包裝飲品仍維持10元價格，成為超商裡最便宜的選擇，讓他驚喜不已。貼文引起廣大迴響。

有網友在「爆廢公社公開版」發文表示，日前因身上只有鈔票，於是到超商隨意買點東西找零，原本想買青箭口香糖，但一看價格漲到18元，讓他瞬間捨不得下手，只好再尋找其他商品。後來發現架上300ml的麥香紅茶依然維持10元售價，讓他驚呼「千漲萬漲，這個沒漲過！」

貼文一出，引發討論，不少網友點頭表示，「我每次都買整箱力挺」、「已經是台灣最後的良心商品」、「從我國小到現在沒漲過…快40年」、「小時候：10元好貴；長大後：太便宜了吧」、「這好喝，歷久不衰」。

還有網友分享麥香紅茶創意喝法，「我都加鮮奶」、「品質穩定40年如一日，加鮮奶是風味絕口的『鮮奶茶』」、「加檸檬+冰塊超好喝，馬上身價變35元」、「結冰打冰沙，加牛奶」。

但也有人反映味道太甜，「這太甜了，有時候拿到免費的都是丟掉」、「太甜，根本是糖水」、「甜度降低一些會更好」、「我年輕時愛喝，現在喝真的很甜」。

實際查詢統一企業官網，麥香系列早在民國72年就已推出，當時任職統一企業的郭姓經理前往台中縣向友人取經，除了受到熱情款待，也獲得對方大方提供靈感。由於當時多數家庭都有自行煮紅茶的習慣，他便思考若能將紅茶以鋁箔包方式販售，既衛生又方便，應能打動消費者。果然上市後大受歡迎，成功成為至今屹立40年的長銷飲品。

