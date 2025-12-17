只要150元！高雄文雄醫院UCC服務分流輕症 解急診壅塞

高雄文雄醫院UCC服務分流輕症紓解急診壅塞，收費僅150元。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕因應民眾在週日或國定假日診所休診時的就診需求，高市衛生局協助文雄醫院設置全市首家試辦醫院，今(17)日統計11月至12月15日，共救治95名患者，其中以內科53人居多，有效分流輕症病患，紓解大型醫院急診壅塞。

衛生局表示，為提升醫療韌性、因應疫情及突發公共衛生事件，衛生福利部中央健康保險署(下稱健保署)今(114)年11月起推動「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心(Urgent Care Center, UCC)試辦計畫」，協助文雄醫院設置全市首家試辦醫院。

據統計，截至12月15日服務95位患者，其中以內科53人居多，有效分流輕症病患，紓解大型醫院急診壅塞，文雄醫院申辦加入UCC計畫後於週日及國定假日上午8時至24時開診，提供急診服務，科別涵蓋內科、兒科、外科及骨科。

95名患者中，除內科53人，外科37人、兒科5人，掛號費低於醫學中心急診收費，民眾部分負擔費用則比照基層與地區醫院急診僅收150元。

文雄醫院表示，曾有一名女性患者因週日夜間騎車自摔，導致頭部外傷及上唇嚴重穿刺撕裂傷，就近選擇文雄醫院經UCC，經整形外科專科醫師清創與傷口縫合，並安排頭部X光檢查，於當日順利返家，成功縮短至醫學中心就醫時間及降低急診壅塞；另有民眾於UCC急診後表示，至UCC看診費用比大醫院便宜也較方便，也可即時緩解不適症狀。

衛生局長黃志中提醒，近期天氣多變，民眾應提高警覺並做好呼吸道傳染病防護措施，若於週日、國定假日或春節連假期間出現發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單外傷口需縫合或小兒突發急性症狀時，可先就近於住家附近尋求急診或逕至UCC就醫，以利及早診斷並接受適切治療。

高雄文雄醫院UCC服務分流輕症紓解急診壅塞。(記者黃良傑攝)

