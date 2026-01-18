只要200元！花蓮春節返鄉專車21日開搶

花蓮縣政府「春節返鄉專車」21日中午12時至下午4時開放訂票，台北往返花蓮共4列次，每張票券200元；圖為花蓮火車站。（羅亦晽攝）

再過1個月即將迎來連續9天的農曆春節假期，屆時在外打拚的遊子將陸續返鄉與親友團圓，花蓮縣政府為此推出「春節返鄉專車」，台北往返花蓮共4列次，每張票券酌收行政作業費200元，21日中午12時至下午4時開放訂票。

縣府民政處表示，返鄉專車共4列次，其中返鄉時間為2月13日晚上7時32分、2月14日上午9時42分台北站發車直達花蓮站，返工則是2月21日下午5時，及2月22日下午2時20分花蓮站發車直達台北站，全程對號座。

民政處說明返鄉專車購票規則指出，凡具花蓮縣民資格，含設籍花蓮縣或身分證「U」開頭，以及其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可在1月21日中午12時至下午4時，於「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-115年春節返鄉專車訂票」登錄資料訂票。

民政處強調，返鄉專車為實名制，限本人搭乘，並《依個人資料保護法》規定在乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件，若是親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件等供縣府人員核驗。

縣府表示，返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費，另外，考量中、南區鄉親接駁需求，屆時也會規畫區間車提供服務，提醒鄉親須持專車乘車證轉乘，相關專車資訊已公告在花蓮縣政府全球資訊服務網。

