只要5分鐘！每天多走幾步路 死亡風險降1成

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人想到「運動延壽」就覺得要揮汗如雨、跑健身房，因此望而卻步。但權威醫學期刊《刺胳針(The Lancet)》刊登的最新研究指出：你不必成為運動員，每天只要多做「5分鐘」的中等強度運動，甚至只是「少坐30分鐘」，就能顯著延長壽命。這項發現被專家形容為公共衛生領域的「一大躍進」。

這項由挪威運動科學學院(Norwegian School of Sport Sciences)主導的研究，分析了英國、美國、挪威與瑞典共13.5萬人的健康數據。結果發現，對於最不愛動的那20%族群來說，只要每天增加5分鐘的「中等強度身體活動」，例如快走、或是讓呼吸稍微變急促的動作，其死亡風險就能降低約10%。

廣告 廣告

除了多動，研究也強調「少坐」的重要性。數據顯示，若每天減少30分鐘的久坐時間，將其替換為任何形式的輕度活動，死亡風險也能降低7%。倫敦布魯內爾大學(Brunel University of London)專家貝利(Daniel Bailey)指出，這對大多數人來說都做得到，「如果想減少30分鐘的坐著時間，可以換成在家裡走動、做家事或園藝，這些簡單的日常活動都有效。」

與此同時，另一篇發表在《eClinicalMedicine》期刊、由雪梨大學(University of Sydney)領導的研究，分析了英國生物樣品庫(UK Biobank)近6萬人的數據，發現「健康組合技」威力更強。對於生活習慣最差的人來說，只要每天多睡5分鐘、多做2分鐘中等強度運動，並多吃半份蔬菜，就能延長約1年的壽命。而若是能做到「最佳組合」(每天睡7至8小時、運動40分鐘且飲食健康)，與生活習慣最差者相比，預期壽命甚至可能增加近10年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

防長輩嚴重骨鬆、肌少雙夾擊 醫籲：3不1要原則

健康網》智利櫻桃 售價更甜！養顏美容效果佳

健康網》薑發芽還能吃嗎？ 食藥署解析「這情況」恐有風險

「姐姐中將」退伍後華麗轉身 陳育琳接任「這個協會」副理事長

