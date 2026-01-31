只要5天！「1種食物」讓肝臟脂肪暴增、大腦變笨！研究揭真相

你也愛吃菠蘿麵包、奶酥麵包、喝手搖飲料？這些不只是讓你變胖，國外期刊《自然代謝》的驚人研究發現，只要連續吃5天高熱量的垃圾食物，不只肝臟脂肪會暴增，連大腦運作模式也會悄悄改變！

麵包、餅乾、點心是隱形熱量炸彈

許多人為了方便，早餐常常選擇麵包，像是大家喜愛的菠蘿麵包、奶酥麵包，或是包鮮奶油、有夾餡的麵包，其實都隱藏著健康危機。新光醫院營養師張郁涔指出，這類麵包為了追求酥脆、蓬鬆的口感，在製作過程中都加入大量的油脂和糖。

張郁涔解釋，愈是酥脆、蓬鬆的麵包，其油脂和糖的含量就愈高，熱量也相對驚人。不只是麵包，辦公室常見的餅乾、點心等烘焙類食品，甚至是早餐店的抓餅、三明治裡的美乃滋，都是熱量炸彈，民眾在不知不覺中就可能攝取過多熱量。

驚人研究：5天高熱量飲食，大腦運作模式已悄悄改變

國際期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）一項研究，針對29位健康年輕男性進行了為期5天的高熱量飲食實驗；受試者每天額外攝取1500大卡高脂肪、高碳水的超加工零食，結果驚人。

實驗顯示，短短5天，受試者的肝臟脂肪就明顯增加，更嚴重的是，大腦中負責情緒和獎勵的區域受到影響，導致吃東西的滿足感下降，並且對失敗等負面結果變得更在意。研究更發現，即便恢復正常飲食一周後，大腦對胰島素的敏感性仍未完全恢復，顯示垃圾食物的影響比想像中更快、更持久。

想戒斷垃圾食物？小心「戒斷症狀」找上門

當人們習慣了垃圾食物帶來的愉悅感後，要減少攝取可能會面臨挑戰。研究指出，受試者在減少高度加工食品的過程中，會出現類似「戒斷症狀」，包括悲傷、易怒、疲倦以及對垃圾食物強烈的渴望。

新光醫院內分泌及糖尿病科主治醫師朱建宇說明，吃甜食和高熱量食物會促使大腦產生多巴胺，帶來快樂和滿足感，進而讓人想一吃再吃，逐漸形成上癮的狀況。若突然戒斷，身體和心理都可能出現不適。

如何健康戒斷垃圾食物？醫師、營養師教你做

想擺脫垃圾食物的控制，醫師建議應循序漸進做改善。朱建宇舉例，如果每天都喝一杯含糖飲料，可以先改成兩、三天喝一次，再慢慢延長到一周一次，最後完全戒掉。過程中若感到空虛，可以選擇一些健康的食物來滿足口腹之欲。

朱建宇建議，像是優格、水果等富含蛋白質或天然甜味的食物，都是不錯的替代品。張郁涔也補充，早餐可以選擇地瓜搭配無糖豆漿，或是紫米飯等富含纖維的食物，不僅能增加飽足感，營養價值也更高。想吃水果時，可以挑選小番茄、蘋果、芭樂等含糖量較低的種類。

長期吃垃圾食物 小心三高、心血管疾病纏身

長期攝取高熱量的垃圾食物，最直接的影響就是肥胖及三高（高血壓、高血糖、高血脂）等慢性病。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳警告，三高與心血管疾病有著密切的關聯性。

柳朋馳指出，長期不健康的飲食習慣會增加中風、心肌梗塞、周邊動脈硬化等疾病的風險，這些疾病可能造成衰竭、失能，甚至死亡。此外，研究也顯示，不健康的飲食還可能提升癌症風險。為了維持健康，懂得聰明挑選食物，別讓吃垃圾食物變成一種習慣。

