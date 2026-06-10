「只許中央霸凌、不許北市澄清」 柳采葳批沈伯洋雙標

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國民黨北市議員柳采葳10日痛批，民進黨過去對中央部會接連爆發的職場霸凌視而不見，沈伯洋卻在選舉期間拋出公務員減壓。（本報資料照片）

民進黨台北市長參選人沈伯洋9日提5點公務員減壓方向。國民黨北市議員柳采葳10日痛批，「沈伯洋只許中央霸凌，不許北市澄清謠言」，民進黨過去面對中央部會接連爆發的職場霸凌事件視而不見，沈伯洋如今卻在選舉期間拋出公務員減壓，請沈伯洋收起自相矛盾的政治大內宣，別再拿基層公務員來操弄選舉。

柳采葳表示，民進黨和沈伯洋過去對中央部會接連爆發的職場霸凌視而不見，沈伯洋最近為了選舉聲量，忽然拋出「公務員減壓5方向」，高喊「連自己員工都照顧不好的市府，很難照顧好這座城市」，但攤開他過去的言行，這根本是徹頭徹尾的雙重標準！

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柳采葳說，「對中央霸凌裝瞎，選舉才來蹭基層」，近2年中央接連爆發嚴重的職場霸凌，全國都在關心，結果今年4月沈伯洋在立法院質詢外交部霸凌案時，竟花了整整11分鐘大談聯合國2758號決議與意識形態，把攸關公務員人命的霸凌案草草帶過，平時不顧中央公務員死活，選舉到了才拿北市基層當提款機。

柳采葳直言，「勞動部連假發稿叫認真，北市府假日澄清叫政治攻防」，沈伯洋外行的「大台北天際線」政見被北市專業局處糾正，竟見笑轉生氣，硬說市府是「推基層週末加班打選戰」，請問沈伯洋，行政院在周末發稿，甚至主管勞權的「勞動部」在五一勞動節連假發稿時，怎麼從未質疑過？

柳采葳提及，「外行出包不檢討，只會抹黑基層公務員」，面對外界質疑，沈伯洋不但不檢討自己的外行論述，反而拿基層當掩飾錯誤的擋箭牌，單純的市府專業澄清，被硬扣上政治大帽子，真正在市政討論中強加政治前提的，一直都是民進黨自己。

柳采葳強調，台北市民需要什麼樣的團隊，市長蔣萬安與前副市長李四川展現的，一直是「對的事情就要做成」的工程魄力與務實擔當，面對政客為了選舉無端抹黑市府專業，蔣萬安第一時間表明「會跟同仁站在一起」，這才是真正挺基層、扛責任的長官肩膀，請沈伯洋收起自相矛盾的政治大內宣，別再拿基層公務員來操弄選舉。

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