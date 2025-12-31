只許州官亂丟廢棄物？沙鹿綠地停車場遭堆置營建廢棄物

沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」近期遭堆置大量營建廢棄物，台中市議員楊典忠指出，現場可見多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料(見圖)，原本綠地停車空間，幾乎形同停用，由於現場未張貼任何公告或說明，許多民眾誤以為是遭人隨意傾倒垃圾，紛紛向服務處反映，質疑公共空間為何在毫無告知下被占用，由於營建廢棄土石旁邊恰巧有一支環保局設置的「禁止亂倒」立牌，令人看了相當諷刺。

楊典忠表示，經向沙鹿區公所詢問後才得知，該處係作為三民路人行道工程的「營建廢棄物暫時堆置場」，楊典忠說，這根本是只許州官亂丟廢棄物，難道台中市政府的公共工程營建廢棄物就可以直接放在公園綠地上嗎？不僅會引發民怨，也嚴重侵蝕市民對市府治理的信任。

楊典忠要求，市府應全面檢討工程暫置場選址原則，落實透明公告與管理機制，讓綠地停車場回歸公共使用，而不是被當成最省事的備用場地。