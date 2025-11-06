「只許成功、不許失敗！」蔣萬安親揭輝達落腳北士科談判內幕

台北市長蔣萬安今日出席2025遠見高峰會談及輝達落腳北士科內幕。（遠見提供）

身為論壇來賓的臺北市長蔣萬安，也分享市政觀察，自然提到近期討論熱度高昂的輝達進駐北投士林科技園區（北士科）的話題。

「只許成功，不許失敗。」蔣萬安以這句話，形容爭取NVIDIA進駐北士科的決心。這場歷時數月、牽動全球矚目的談判，背後其實是一場兼具產業與城市競爭力的關鍵戰役。

蔣萬安透露，今年5月輝達首次與臺北市政府接觸時，他立刻召集副市長李四川與核心團隊，明確定調這是一場「非贏不可」的任務。當時外界對輝達落腳地點多有揣測，但蔣萬安強調，這不僅是招商，更是城市未來的戰略布局。

對於NVIDIA正式落腳北士科的 T17、T18 的土地問題是否解決了？「解決了！」蔣萬安斬釘截鐵地說。不過，這過程並非一帆風順。臺北市府必須同時協調新光人壽的土地合約，又要與全球市值最高的科技公司溝通合作。蔣萬安坦言，雙方在法律制度與投資習慣上存在差異，但他親自與輝達高層面談，從投資環境、政策透明度到行政效率逐一說明，讓對方理解臺北的誠意與潛力。另外在兩週前，新光人壽也正式宣布願意與市府合意解約，對此他也表達深深的謝意。

話鋒一轉，進入下一個簽約流程階段，他強調，市府堅持輝達不能以新加坡或境外公司名義簽約，而必須在臺北設立具實質資本的法人公司，為城市長期利益把關。 蔣萬安指出，這不僅是單一企業的投資案，更象徵臺北邁向「AI Powerhouse」的重要里程碑。從Google、Meta、微軟（Microsoft）、亞馬遜（AWS）到輝達，全球科技巨頭紛紛在台北設立研發據點，如今全市已有超過60家AI相關企業布局。

他希望透過南港、內湖與北士科三大園區的串聯，打造台灣的Tech Cluster（科技聚落/科技廊道）。「我們的目標很清楚，2035年要讓臺北成為全球前十大AI之都」，蔣萬安語氣堅定地說。他相信，只要政府與產業攜手，AI 將不僅是技術浪潮，更是帶動城市轉型的新引擎。 「NVIDIA的落腳只是開始，我們要讓世界看見臺北，成為全球 AI 時代的核心城市」，蔣萬安說。



