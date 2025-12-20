只說感覺就配樂 Apple Music X ChatGPT怎麼玩

【記者趙筱文／台北報導】Apple先前預告Apple Music將整合至ChatGPT，如今功能已正式上線。使用者現在可在ChatGPT的「探索應用程式」中啟用Apple Music，透過自然語言直接搜尋歌曲、專輯與歌手，甚至一句話就能完成歌單建立，進一步降低音樂整理與探索門檻。

需要注意的是，這項整合並不是讓使用者在ChatGPT內直接串流完整音樂內容。實際播放仍會回到Apple Music本身，不過在ChatGPT介面中，歌曲搜尋結果可試聽片段，並快速加入或建立歌單。

根據實際使用情境上，這項功能主打「口語化操作」。例如，使用者可以直接要求「建立一份30首不落俗套的聖誕搖滾歌單」，或指定影集、電影情境，請 ChatGPT 協助完成整份歌單整理；對於一時想不起歌名的情況，也能用描述方式搜尋，例如「加勒比海盜電影裡氣勢很磅礴的歌曲」，或「30首不落俗套的聖誕搖滾歌單」、「很經典常常會出現在太空電影中的配樂」等條件，系統就會自動比對並找出對應作品。

從官方定位來看，這項整合的核心不在播放，而是加強用戶對音樂的「可發現性」，讓訂閱用戶不再需要逐一搜尋、拖拉歌曲，改由AI協助完成繁瑣整理流程。

在使用方式上，使用者可在ChatGPT中透過「＋」選擇要連結的應用程式選單，點選 Apple Music並完成帳號連動。只要設定完成後，就可以在提示中直接使用Apple Musice，或交由ChatGPT依對話內容自動判斷是否呼叫Apple Music為自己找尋想要的音樂。

不過要注意的是，這項功能必須是Apple Music訂閱戶才能使用，台灣收費方面分別有個人方案($165/月)、家庭方案($265/月，最多6人)，以及學生方案($90/月)，並提供一個月免費試用。

步驟一、在ChatGPT App介面中按下「＋」選擇「探索應用程式」

步驟二、找到Appl Music點擊進入連接帳號

步驟三、依照指示登入Apple ID，授權Apple Music與ChatGPT連結（需為Apple Music訂閱用戶）。

步驟四、開始下指令

在ChatGPT App中點選「探索應用程式」，即可找到Apple Music並完成帳號連動。翻攝ChatGPT畫面

完成Apple Music與ChatGPT連線後，使用者可直接用中文描述情境或氛圍請AI推薦歌曲。翻攝ChatGPT畫面

