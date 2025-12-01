只說未親眼目睹! 「龍燮鬥」陷兩難？吳志中被問鬆口 :「我聽林佳龍的」

林佳龍、吳釗燮傳惡鬥，國安會駁斥。 圖：翻攝外交部網站、林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 近期《TVBS新聞網》今 ( 1 ) 日報導指出，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍因權限與外交事務協作問題，傳出「不合」傳聞，引發外界關注外交工作是否受到影響。對此，外交部政務次長吳志中今天接受專訪時表示，他從未親眼目睹兩人發生爭執，並強調「我當然聽林佳龍的話，我是他的次長」。

根據先前媒體報導，國安會副秘書長趙怡翔低調訪美未通知外交部，引發外交部不滿，隨後更傳出國安會會議「將林佳龍擋在門外」等內鬥細節。吳志中在專訪中指出，外交部人員常參與國安會會議，部長林佳龍安排的合作事項進行過程都十分和諧；對於吳釗燮與外交使節的會面，他表示「我不會在場」，並未看過林佳龍因此生氣。

廣告 廣告

此外，吳釗燮妻子蘇如玉於今日投書《自由評論網》，替丈夫澄清傳聞，指出吳釗燮從不是「歹鬥陣」的人，事發至今未公開回應，是因為「清者自清，不必給媒體製造話題」。她強調，投書並非為丈夫討拍，而是對外界眾說紛紜的現象感到無奈，「很多人都知道先生從來不是一個『歹鬥陣』的人，但他為國家大事會馬上處理、反擊，對於自己切身的問題，反而毫不在意，很沉得住氣。」

蘇如玉最後感嘆 :「真是皇帝不急，急死太監、我無語問蒼天！」以表達對傳聞滿天飛的無奈。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬杜洛逃了? 川普禁航令發威 連俄機都怕 美參議員警告戰爭恐代價高昂

和談鬧醜聞! 美媒曝川普用烏土地換俄能源發大財 「他」沒官職竟也在列....