只談了一百分鐘，川習會宣告結束！沒有記者會、不見聯合宣言，川普為參加「萬聖節派對」搭機趕回美國

韓國釜山金海空軍基地30日迎來美國總統川普與中國國家主席的會晤，但這場全球矚目的「川習會」最終卻以一場百分鐘的晤談草草收場。是兩人談崩了嗎，還是兩人只不過是走個過場，現在沒人清楚實際情況。不過根據媒體報導，川普急著趕回華府參加一場萬聖節派對，所以只好匆匆結束這場重要的峰會，雙方沒有舉行聯合記者會、目前也沒有發佈聯合公告或新聞稿。

這場川習會的倉促，幾乎早就寫在白宮的行程表上。相較於過往兩國元首在G20或APEC等多邊舞台上，動輒超過兩小時、甚至長達四小時的深度交鋒，此次在韓國的會晤，僅僅持續了100分鐘。根據白宮早前公布的時程，川普將在當地時間下午12時55分準時離開韓國，預計在美東時間下午3時05分返抵白宮。而僅僅兩個多小時後，下午5時30分，川普就要與家人共度萬聖節。

廣告 廣告

這個看似無傷大雅的私人行程，卻意外成為解讀此次峰會的絕佳註腳。它赤裸裸地揭示了在川普心中，國際事務與個人生活的奇特權重。當全球的命運可能繫於他與習近平的一念之間時，節慶的南瓜燈與糖果似乎也同等重要。這不禁讓人想起當年尼克森（Richard Nixon）為打開中國大門，在北京的寒風中徹夜長談；或是雷根（Ronald Reagan）與戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在日內瓦湖畔，為了終結冷戰而進行的馬拉松式談判。

兩人見面的100分鐘扣除翻譯與開場寒暄，真正留給雙方就台灣問題、南海爭端、科技戰與貿易壁壘等「深水區」議題進行實質性溝通的時間，還剩下多少？若川習會真的因為萬聖節派對被迫提早結束，這場為了避免關係徹底破裂而進行的危機管控，究竟達成了多少成果，在雙方發布正式新聞稿之前，分析家們也只能繼續各說各話。不過如同韓聯社引述不具名的青瓦台官員說法：「任何形式的對話都比對抗好。」

只是美中究竟是戰是和，光看兩人閉門會談前的互捧互誇與會後的微笑道別與耳語，外界似乎還是看不出個所以然。不過川普在回程的空軍一號上稀土問題已經解決，稀土領域不再存在任何障礙。美國對中國的關稅也將從57%降至47%，他將在明年4月訪問中國，習近平則在之後某個時候也會訪問美國。川普特別強調，他今天與習近平的會晤非常棒，雙方一致認為中國將努力打擊芬太尼。

川普結束亞洲行

川習會結束後，川普隨即登上空軍一號離開南韓。他在登機前與南韓外交部長趙鉉旼 、駐美大使康京和、代理駐韓美大使金凱文等人交談。不過習近平這才剛要展開為期三天的國事訪問，期間將與韓國總統李在明會晤，出席在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。李在明30日接受新華社專訪時表示，首爾希望與北京攜手推進貿易、供應鏈及民間交流等實質合作，以「友好競爭」與「平等合作」為基礎改善雙邊關係。

川普的空軍一號自金海空軍基地起飛，標誌著他為期兩天的韓國之行以及在馬來西亞、日本與韓國的亞洲行程正式告終。除與習近平的高層會晤外，川普29日也在慶州APEC論壇期間與其他世界領袖進行會談。川普曾一度想要與北韓領導人金正恩會晤，但最終未能如願。川普在訪日期間展現了堅實的美日同盟關係，與日本首相高市早苗互動熱烈，雙方同意強化威懾與應對能力、深化經濟合作，高市早苗也承諾提高國防開支。

更多風傳媒報導

