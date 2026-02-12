只請7天產假反而惡化夫妻關係！爸爸延長育嬰假，媽媽的育兒焦慮降低25%
父親產假延長，影響的不只是爸爸與新生兒的親密程度，更深刻改變了整個家庭的運作方式。最新研究指出，當父親不再只是「幾天陪產就回職場」，母親的育兒壓力、夫妻分工衝突，甚至女性的職涯發展，都出現明顯改善。
關鍵轉折點，在於一個許多家庭都經歷過、卻很少被說破的現象——「媽媽的育兒焦慮」。
爸爸多陪幾週，媽媽真的沒那麼焦慮
一項針對數百對新手父母進行的縱向研究發現，當父親的產假超過傳統的 7 天，媽媽的「育兒焦慮」平均下降 25%。
媽媽的育兒焦慮包山包海，尤其是在產後的3個月內更為明顯，而且常會陷入無意識的糾正、接手，總覺得「寶寶的事情自己來最保險」，限制父親實際參與育兒。研究指出，這類行為並非源於不信任，而多半來自疲憊、焦慮與長期被期待「主要照顧者」的角色壓力。
當父親能長時間參與照顧，雙方對「誰該餵奶、誰換尿布」的認知落差縮小，夫妻衝突平均減少 15%，父親也更容易從「幫忙的人」，轉變為「真正的共同照顧者」。
為什麼短產假，反而更容易出問題？
研究指出，象徵性的7天產假，常讓父親像「臨時支援」或「實習生」，母親自然會啟動監控與修正機制；久而久之，父親退縮、母親更累，形成惡性循環。
相反地，延長產假（育嬰假）讓父親有足夠時間「在錯誤中學習」，逐漸建立自己的照顧節奏，母親也才能真正卸下部分責任。結果是，家庭決策變得更平等，育兒不再只靠一個人硬撐。
以瑞典為例，制度要求父親至少請 3 個月「不可轉讓」的育嬰假，男性參與率高達 9 成，同時也是母親守門行為最低的國家之一。反觀台灣，男性陪產假長期僅 7 天，育嬰留停男性請領率約 27%，家庭照顧仍高度集中在母親身上，角色一旦定型，就更難鬆動。
台灣 2026 新制：制度終於開始「幫忙放手」
自 2026 年起，台灣育嬰留停制度彈性化，雙親可合計請 60 日單日假，並提供 8 成薪資津貼。父親若接續陪產假申請，實際可多陪伴新生兒數週。勞動部統計也顯示，修法後男性留停人數增加 65%、短期假申請成長 146%，顯示「不用一次請很久」的設計，確實降低了爸爸的心理門檻。
爸爸請「長期育嬰假」，對孩子與婚姻影響更明顯
研究追蹤至孩子 1 歲時發現，父親延長育嬰假的家庭中，孩子的語言與情緒發展平均提升 10%；母親產後憂鬱風險降低，夫妻關係滿意度提升約 20%。
專家指出，父親傾向帶入較具探索性與挑戰性的互動，與母親的細膩照顧形成互補，孩子也更容易建立安全感與自我調節能力。
從「我來就好」變成「我們一起」
父親的育嬰假延長，真正的價值不在「放假」，而身份的轉變，從「育兒幫手」變成「育兒夥伴」。對許多家庭來說，改變不必一步到位，從輪流夜間照顧、一起決定育兒方式開始，就是最重要的第一步。
