「只讓少數新增預算通過是為德不卒」 賴清德：要審預算就應完整、透徹

總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





今年度中央政府總預算持續卡關，傳出在野黨擬先讓部分民生預算先行付委審查。對此，總統賴清德今(10)日表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

賴清德指出，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算就沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。

賴清德說，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。

