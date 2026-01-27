只買海馬士不買庫儲後勤設施？ 國防部：民眾黨軍購版本完全不可行

國防部戰規司長黃文啟強調，民眾黨版本完全忽略興建車堡與彈藥庫等國內配合款部分，並不可行。（圖：國防部提供）

民眾黨立法院黨團昨天提出總價縮減為4000億元的軍購特別條例草案，列出包括海馬士多管火箭系統在內的5項採購項目，藉以取代1.25兆政院版條例。國防部今天（27日）召開記者會，強調民眾黨版本完全忽略興建車堡與彈藥庫等國內配合款部分，完全不可行。（張柏仲報導）

對於民眾黨團所提版本，國防部戰略規劃司司長黃文啟表示，民眾黨的版本列了5項軍購案，不過他都沒有列國內配合款。譬如說海馬士多管火箭系統，它必須要蓋戰堡及車堡，還有相關的這個庫儲設施及後勤保修設施。大家可以想像一下：如果我們買了這些武器裝備回來卻沒有地方放，很可能造成武器裝備的損壞；而且這些目前已經公佈的武器都包含了彈藥，所以在軍方的整規書裡面也包含了佈署彈藥庫的整建，但是在民眾黨的條例裡面，都沒有涵蓋到這一段。

黃文啟還提到目前所有的整規書都已經核定在案，就等立院通過條例後，馬上就得送出預算書表，如果改依民眾黨版本，真的是窒礙難行，勢必造成整個後續作業延宕。

國防部政務辦公室主任孫立方中將也補充說明：在國際現實環境下，我們國家的軍購案其實不是一個買方市場，我們有很多客觀存在、必須要去克服的困境和挑戰。在前期規劃上是不是有些需要做保密措施，沒有辦法對公眾講出那麼清楚的內容，目的不是要去和任何不同黨派去打對台。

孫立方強調我們國家的國防是一個全民國防，公眾共同來參與對國防政策非常有幫助，以整體的目的來說，軍方必須要考量如何去作一個溝通和協調。