只買湯需「+10元」！ 南機場夜市水餃店新規掀議

台北市 / 綜合報導

台北市熱鬧的南機場夜市，其中一條巷弄中，水餃店林立、堪稱一級戰區。不過，有一間的業者，在門口貼出只買酸辣湯要加10元的公告、引發熱議。有些人認為不太合理，另一派則認為好吃的話可以接受；對此，實際詢問老闆，他說客人習慣吃水餃要配湯，如果湯被買完、水餃容易賣不出去，才會新增規定。

如果肚子餓得咕咕叫，或許能來上一盤水餃，一顆顆載浮載沉，等待時機成熟就能上岸，送到顧客口中，愛吃水餃的你，免不了再來碗酸辣湯，一大碗有豬血有豆腐，配料滿滿堪稱絕配，這間位在台北市南機場夜市裡的水餃店，常吸引饕客回訪不過，近期有網友熱議，發現店面公告，只買湯每碗要加10元，難道事有蹊蹺。

廣告 廣告

民眾說：「不太合理，因為他也沒有在裡面吃啊，如果只有外帶的話應該是不需要加價吧，可能希望人家一起買水餃。」民眾說：「還是會體諒說，店家有他們的促銷手法跟考量，真的很喜歡這家口味的話，偶一為之覺得無所謂。」

初次見面的消費者，頭上可能滿滿問號，但到底為何這麼做，業者也給出解釋，當事水餃業者說：「準備的材料都有限，那有些人都帶著鍋子來，一包大碗的，5、6碗，6、7碗，那到時候人家來吃水餃沒有湯啦，被包光啦，我說那湯買光了，那我水餃要賣給誰。」

老闆說曾經有顧客，一口氣買走8大碗，湯被買光光客人也跑光光，才會祭出這項規定，雖然有人提出疑慮，不過業者明確公告，能否接受端看個人怎麼想。

原始連結







更多華視新聞報導

八方雲集宣布7/10漲價！ 水餃、鍋貼每顆調漲0.4至0.5元

扛不住！ 四海遊龍8/24起鍋貼水餃貴0.5元 麵類漲5元

配合「2025台北白晝之夜」 北捷圓山、民權西路站延長營運至11/2凌晨2時

