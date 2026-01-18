只買1股也能領 內行曝股東紀念品「神名單」CP值爆表

買股票除了投資，還可以領股東紀念品，一名網友好奇詢問，有沒有哪些股票「零股也能領股東紀念品？」話題掀起熱烈討論，網友紛紛列出口袋名單，包括王品、台肥、正隆、華南金、中鋼等企業，其中王品會送2400元餐券最實用；中鋼則是零股族的最愛，「現在股價低，紀念品都很不錯，不過手腳要快，慢了就沒了。」

一名網友日前在Threads發文表示，希望大家推薦零股也能領股東紀念品的股票，最好是CP值高的，或是要買整張但紀念品很好的也行，「想看看大家都買什麼」。

貼文曝光引發許多討論，網友紛紛點名王品、華南金、台肥等，「王品不錯，這幾年都保底200現金券加2400優惠券」、「華南金，配股配息還有可愛的紀念品，去年發LINE FRIENDS不鏽鋼杯和造型吊飾組」、「台肥去年股東會紀念品是保養品禮盒，不限股數。」

也有網友推薦大魯閣、正隆，「有小孩的話可以買大魯閣，每個月買1送1券可以去愛樂園玩，我家小孩已經去到不想去」、「正隆1股也可以領1串衛生紙」、「正隆、山隆都是衛生紙」、「問就是大魯閣、聯電、中鋼、六福村。」

其中最多人大推中鋼，現在股價便宜，且歷年的股東紀念品CP值都很高，「股價低、紀念品不錯，唯獨手腳要快，慢了就沒了。」

