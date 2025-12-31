只賣今晚！跨年不用找餐廳 國聯大飯店「炸雞泡麵可樂杯」一杯搞定

「國聯大飯店」跨年夜限時兩小時供應「炸雞泡麵可樂杯」，邊走邊吃不怕擠。（國聯大飯店供圖）

今天就是跨年夜，信義區跟大巨蛋周邊湧入大批看Jolin演唱會、卡位101煙火的人潮，想好今晚要吃什麼了嗎？在附近餐廳一位難求、人擠人的情況下，能單手拿、邊走邊吃的美食，就是今晚的跨年救星。位在東區與信義區交界的「國聯大飯店」，今天晚上限時推出一手搞定的「炸雞泡麵可樂杯」。

國聯大飯店看準跨年夜大量戶外移動需求，今晚9點半到11點半，推出限定餐車，主打「一杯滿足」概念，把炸雞、泡麵與氣泡飲一次裝進杯中。

廣告 廣告

「炸雞泡麵可樂杯」一手就能掌握，跨年邊走邊吃非常方便。（200元／杯，國聯大飯店供圖）

主廚選用去骨雞腿肉，經特製香料醃漬後炸至金黃酥脆，再淋上韓式辣醬與蜂蜜調製的獨門醬料，酸甜微辣超涮嘴；底層則是韓國不倒翁泡麵，搭配韓式泡菜、起司與辣醬提味，最後加上可樂或雪碧，熱食與冰飲同時到位。

「COZY TEA御私藏」推出限定飲品「大藝術家」，憑蔡依林演唱會門票，還可現折10元。（95元／杯，COZY TEA御私藏供圖）

另外，大巨蛋B2的手搖飲品牌「COZY TEA御私藏」，也加入應援蔡依林行列，為演唱會推出期間限定飲品「大藝術家」。以夢幻草莓雲頂奶霜搭配阿薩姆焦糖鮮奶茶，粉紅外型吸睛，還加入寒天晶球增加口感。今天到1月1日限量供應，憑演唱會門票還可現折10元。

Info

國聯大飯店

地址：台北市大安區光復南路200號

電話：02-2773-1515

COZY TEA御私藏（台北大巨蛋店）

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號B2

電話：0903-432-207



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／宵夜救星！麥哲倫、法大現炸雞腿甜嫩爆汁超過癮

掛羊頭賣滷肉4／中和人的宵夜場一碗小肥羊！黏嘴滷肉飯比羊肉湯還誘人

正男報食事／刁民酸菜魚推單人冷凍包！搭永和周家大陳年糕一秒變神級宵夜