只賣21天！麥當勞「有史以來最大份量漢堡」 台灣搶先全亞洲開吃

生活中心／賴俊佑報導

全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，台灣將於1月7日起搶先全亞洲開賣，還有全新甜點「麥芋球」芋頭控必嘗鮮；另外，拿坡里看準新年前聚餐商機，3烤雞+3炸雞特價199元。

台灣麥當勞搶先全亞洲開賣「Big Arch霸牛堡」。(圖／麥當勞提供）

麥當勞打造有史以來最大份量的牛肉漢堡

麥當勞持續深耕牛肉漢堡市場 ，不斷推出多樣化的美式漢堡滿足老饕的味蕾。為回應全球消費者對於大份量漢堡的需求，隆重推出「Big Arch霸牛堡」，以獨特芝麻奇亞籽麵包搭配雙層重磅的四盎司安格斯牛肉、三片白切達吉事、全新酥脆炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，再淋上全新獨家的Big Arch霸牛醬，打造麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡。

「Big Arch霸牛堡」自2024年陸續在加拿大、德國等國家登場，推出後備受顧客喜愛，延續全球市場的亮眼表現，「Big Arch霸牛堡」亞洲首發，1月7日起至1月27日（或售完為止）率先登陸台灣麥當勞！購買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，加碼送4塊麥克鷄塊，活動期間更同步推出「霸牛堡分享盒」雙人超值組合。

麥當勞推出全新芋頭點心「麥芋球」。(圖／麥當勞提供）

此外，麥當勞推出全新芋頭點心「麥芋球」！嚴選大甲芋頭製作，外層金黃香脆、內餡綿密滑順，1月7日至1月27日（或售完為止）期間限定販售。

拿坡里看準新年聚餐商機，推出3烤雞+3炸雞特價199元優惠。(圖／拿坡里披薩．炸雞提供)

拿坡里3烤雞+3炸雞特價199元

迎接新年與農曆春節前聚餐旺季，拿坡里披薩．炸雞推出雞省炸烤雙享活動，即日起至2月4日，外帶/內用3塊義式炸雞+3塊普羅旺斯烤雞只要199元，外帶/內用6塊烤雞+3塊山賊烤雞翅只要269元，另外購買任一餐點，可用99元加購4塊山賊烤雞翅。

