只賺6千倒賠130萬！男車手加「白銀投資」詐團 取款3次遭判刑2年4月

記者潘靚緯／彰化報導

張姓男子擔任詐團車手，收款3次遭判刑1年6月與10月徒刑，並賠償130萬。（圖／翻攝畫面）

彰化一名張姓男子去年12月加入以「白銀投資公司」為幌子的詐騙集團，擔任車手，每取一次款可賺2000元，他到被害人住處收款並教授投資APP操作，騙走2名被害人共150萬元，獲得6千元報酬，被彰化地院判刑1年6月及10月徒刑，須賠償被害人130萬元。

張男去年12月透過透過LINE加入詐騙集團，約定每次去取款可獲得2千元報酬，詐騙集團在臉書刊登不實投資廣告，誘使吳姓被害人安裝假投資APP「匯立證券」後，再以LINE暱稱「台灣匯立後線客服」將被害人加入好友，要求支付60萬、70萬投資。

張男持假工作證「白銀公司現金保障部門人員」到吳姓被害人住家分別收款60萬元、70萬元，再開出偽造的存款憑證給被害人，並依詐團指示，把130萬元放在某處汽車下方，最後由詐團收走，隱匿詐欺犯罪所得去向，張男因此獲得4千元報酬。

法官認為，張男曾有偽造文書、竊盜、毒品等前科素行不良，明知詐騙集團對社會危害甚鉅，竟又擔任詐欺集團車手，讓被害人損失高達130萬元，事後雖坦承犯行，也繳回犯罪所得，但迄今未賠償損失，被害人提告求償130萬元，最後依加重詐欺罪將他判刑10月，須賠償被害人130萬元。

另一名楊姓被害人，也被詐團誘騙20萬元買白銀投資，由張男前往收款，並教導如何操作APP，贓款最後交給詐團，法院依加重詐欺罪判刑1年6月。

