只送不賣！高雄「超人力霸王」小提燈曝光 2天限量開放領取

迎接馬年的到來，高雄市長陳其邁今天（1/20）搶先公開「丙午年限定新春小物」，其中最受矚目的是結合「高雄冬日遊樂園」主題IP——「超人力霸王」的小提燈。高雄市的國小及幼兒園學童將於開學周由學校統一發放，一般民眾則可於2月27、28日到高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

陳其邁手持「初代超人力霸王」提燈及玩偶向市民拜早年，並表示希望大家在新的一年「馬上幸福、馬上成功、平安順利」。他解釋，今年選擇「超人力霸王」作為主題，是因為過去一年許多人像超人一樣挺身而出，展現守護正義與勇敢承擔的精神；此外，超人力霸王跨越世代，幾乎人人熟知，也象徵在困難時刻帶來力量。

高雄「超人力霸王」小提燈曝光。翻攝賴瑞隆臉書

「超人力霸王」小提燈設計靈活，可呈現站立、直立與飛行等多種英勇姿態，不僅充滿創意，也具收藏價值；今年的春聯由高雄師範大學書法家蔡典成題字，包括《躍馬迎福》和《駿騰迎祥》兩款，筆勢遒勁，墨韻濃淡相宜；而《馬雄好》斗方春聯則巧妙結合台語「馬上好」，並融入吉祥物「高雄熊」，傳遞「好事馬上來」的祝福。

春聯與斗方春聯將於 2 月 2 日起，在四維及鳳山行政中心、各區公所、觀光及文化局場館，以及高雄捷運各站點發放，數量有限，送完為止。

此外，陳其邁任內最後一次發送的開運紅包將於1月31日在三鳳中街首發，正面以超人力霸王劃破夜空，背面則融合高雄地標與港灣意象，象徵2026年高雄「突破、愈來愈好」，紅包也會配合高雄各商圈活動陸續發放。

