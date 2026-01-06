只重工商 文化立縣精神崩解

宜蘭縣政府廢止蘭陽舊橋的歷史建築身分，圖右為現今仍通行的蘭陽大橋，圖中為舊橋，圖左為台鐵列車通行的鐵路橋。（本報資料照片）

宜蘭縣代理縣長林茂盛民國114年12月風光舉辦「縣政7年成果」，縣府洋洋灑灑提及交通、長照等政策，卻對文化二字隻字未提，短短1年的代理縣長任期，就接連發生廢止蘭陽舊橋文資、認定頭城遺構是漂流木等爭議事件，《孟子》說：「上有好者，下必有甚焉者矣」，主政者對文化的漠然，恐讓宜蘭以文化立縣的精神逐漸崩解。

宜蘭縣從前縣長游錫堃時期就喊出「文化立縣」，前縣長劉守成也以「宜蘭就是一座博物館」為施政願景，不論成立蘭陽戲劇團、創辦童玩節、促使國立傳統藝術中心落腳宜蘭、興建蘭陽博物館等，不論軟體硬體，都可看見歷任縣長對文化重視與用心。

廣告 廣告

「文化立縣」絕非是口號，「文化」是超然於政治、商業之外，更是宜蘭人的底氣，宜蘭的光榮感、幸福感，都與對文化的重視脫離不了關係。

宜蘭縣政府連「縣政7年成果」都不提文化政策與願景，當主政者對文化冷漠，又要基層有何積極作為？還是宜蘭縣政府以為辦了蘭陽媽祖文化節或讓故宮國寶在蘭陽博物館展出，就是對得起「文化立縣」這塊精神牌匾？

不論是廢止蘭陽舊橋的文資身分，或是將頭城遺構認定為漂流木，文化局最大問題就是關閉溝通的橋梁；以專家學者現勘頭城遺構為例，文化局怕消息走漏，拒絕提供協助單位現勘時間與流程，足見其保守、怕事的心態。

如果宜蘭縣政府以工程、商業思維取代文化視野，失去的不只是橋梁或遺構，更是宜蘭人的認同；主政者若持續漠視，基層必然更加怠慢，也將讓宜蘭離「文化立縣」愈來愈遠。