只開到月底！家樂福旗下「頂級超市」連關2間

家樂福日前才傳出有多家分店即將關閉的消息，讓不少婆婆媽媽感到惋惜。現在，連家樂福旗下的頂級超市也傳出震撼彈！專門販售高檔進口食材和精品雜貨的Mia C'bon，近日發布了「閉店公告」，證實將一口氣收掉兩間位於台北市精華地段的指標性門市「台北天母店」與「台北安和店」。兩家分店都將在今年11月30日（週日）晚上12點結束營業。對於習慣在頂級超市採購的都會族群來說，無疑是一大損失。

根據Mia C'bon官網發布的公告，證實了兩家位於台北市的分店將在年底前停止營業。台北天母店與台北安和店，兩間門市都將於「114年11月30日（週日）晚上12點」結束營業。官方公告皆表示是因「調整營運策略」所致。

兩間店同步在同一天結束營業，顯示出Mia C'bon對於這波營運調整的決心。雖然兩家分店即將熄燈，但Mia C'bon在公告中強調，將會持續提供優質的消費服務並保障顧客權益。官方引導受影響的顧客可移駕至週邊的其他分店。原天母店顧客可轉往Mia C'bon台北大葉店。原安和店顧客可轉往Mia C'bon台北101店或台北和平店。

Mia C'bon在公告結尾提到，店家與全體員工再次感謝顧客過去的支持與愛護，消費者滿意的笑容及對工作人員服務的肯定，「我們感恩在心，謝謝您一直以來的陪伴」。

作為家樂福旗下主打頂級消費客群的超市品牌，Mia C'bon過去以精緻的店裝和獨家的進口商品受到歡迎。這次一口氣關閉兩間位於高消費區的指標門市，也間接反映了台北零售市場的激烈競爭，以及業者對於經營策略與成本控管的重新佈局。

其實家樂福先前關閉其他分店時，已經引發討論，PTT論壇有人好奇，「家樂福明明生意超好，為何一家接著一家關？」當時掀起一波熱議，網友們紛紛回應，「家樂福在整合了，量販店、家樂福超市會增加」、「改24h」、「就整合併購，重疊靠太近的店就收一收」。