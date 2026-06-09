只限今天！超商咖啡10元爽喝 人氣飲品買10送10

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全家超商週三咖啡日，大單品、大特濃咖啡同品項加10元多1杯。另外，萊爾富超商10號會員日限定，Hi Café人氣飲品推出整買零取買10送10優惠。

咖啡優惠一次看。（示意圖／資料照）

7-11

真果芭樂氣泡咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡，6/10~6/23嚐鮮價特大杯75元。

咖啡優惠。（圖／7-11超商）

6/30 前於foodomo平台點餐，即享CITY PRIMA精品咖啡優惠，大杯精品美式買2送2、大杯精品拿鐵/馥芮白買2送1。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起~6/23(二) ｜冠軍美式/拿鐵免費升級大杯。

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咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

6/1至6/10，CITY CAFE特大杯濃萃美式買8送8，特大杯濃萃拿鐵、厚乳拿鐵任選12杯600元，西西里風檸檬系列12杯680元，風味飲指定熱飲任12杯540元。CITY PEARL珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶任選12杯500元，CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青任選12杯500元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起至6/30，CITY PRIMA 精品濃醇摩卡微醺價139元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

全家

全家超商週三咖啡日，大單品、大特濃咖啡同品項加10元多1杯。

咖啡優惠。（圖／全家超商）

每月8-10日Let's Tea指定品項同價位，享買2送1優惠。

飲品優惠。（圖／全家超商）

萊爾富

萊爾富超商10號會員日限定！Hi Café人氣飲品推出整買零取買10送10優惠！跨店取、分次領、贈好友一次搞定，限購2組！指定品項優惠價：

◎新減糖抹茶歐蕾｜單杯不到33元

◎四季春茶／紅玉紅茶｜單杯不到23元

◎大杯蜂蜜美式｜單杯30元

◎大杯蜂蜜拿鐵｜單杯35元

◎特大杯美式｜單杯30元

◎特大杯拿鐵｜單杯35元

飲品優惠。（圖／萊爾富超商）

2026/05/27－06/23，每週六、日14:00致17:00，指定果昔系列單杯優惠價59元（原價79元）。

果昔優惠。（圖／萊爾富超商）

5/27-6/23 79元系列買6送2優惠價474元，89元系列買9送3優惠價801元。

飲品優惠。（圖／萊爾富超商）

即日起至6/30，大杯特濃美式買49送50，大杯特濃拿鐵買49送50。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商）

即日起至6/23，新摩卡咖啡特價39元。

咖啡優惠。（圖／萊爾富超商）

「果C果昔」也推出指定口味第2杯半價優惠，其中以泰國水仙芒果製作的「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」，以酸甜平衡與滑順口感呈現濃厚熱帶風情，帶來清爽沁涼的味覺享受。同系列亦包含「C瓜戀乳」、「沒有如果」、「若離卻依戀」、「芋頭戀乳」、「哈瓜戀乳」、「芋仔憨吉」多款限定口味，滿足不同消費族群的多元喜好。

「果C果昔」推出指定口味第2杯半價優惠，其中以泰國水仙芒果製作的「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」，以酸甜平衡與滑順口感呈現濃厚熱帶風情，帶來清爽沁涼的味覺享受。（圖／萊爾富超商提供）

OK超商

OK CAFE即日起至06/24，指定飲品「單杯現折10元」，包括西西里咖啡、楊枝甘露冰沙、草莓戀乳雪露、冰淇淋莊園美式、冰淇淋紅茶。

飲品優惠。（圖／OK超商）

5/28~6/24，經典可可、抹茶拿鐵、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵任兩杯90元。

飲品優惠。（圖／OK超商）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

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